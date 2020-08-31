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31.08.2020 19:37
Рубрика: В мире

Казну залатают богатые

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8248)
Британские власти могут пойти на крупнейшее за последние десятилетия повышение налогов, чтобы компенсировать потери бюджета, вызванные пандемией коронавируса. Различные правительственные программы поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии влетели казне в копеечку. Национальный долг королевства впервые в его истории достиг рекордного показателя в два триллиона фунтов стерлингов. Вылезти из долговой ямы стране, по мнению минфина, должны помочь ее состоятельные граждане.
Фото: AP
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Окончательного плана действий нет, но, как пишет The Sunday Telegraph, чиновники обсуждают возможность повышения с 10 до 20 процентов базисной налоговой ставки на продажу активов и с 18 до 20 процентов - налога на продажу второй квартиры или дома. Возможно, минфин уменьшит объемы пенсионных послаблений, введет налог на электронные продажи, а также повысит топливные и иные сборы. А по данным The Sunday Times, глава ведомства Риши Сунак рассматривает возможность повышения с 19 до 24 процентов налога на прибыли компаний. Это, как ожидается, позволит дополнительно привлечь 12 миллиардов фунтов в бюджет в следующем году.

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