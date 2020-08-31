Британские власти могут пойти на крупнейшее за последние десятилетия повышение налогов, чтобы компенсировать потери бюджета, вызванные пандемией коронавируса. Различные правительственные программы поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии влетели казне в копеечку. Национальный долг королевства впервые в его истории достиг рекордного показателя в два триллиона фунтов стерлингов. Вылезти из долговой ямы стране, по мнению минфина, должны помочь ее состоятельные граждане.

Окончательного плана действий нет, но, как пишет The Sunday Telegraph, чиновники обсуждают возможность повышения с 10 до 20 процентов базисной налоговой ставки на продажу активов и с 18 до 20 процентов - налога на продажу второй квартиры или дома. Возможно, минфин уменьшит объемы пенсионных послаблений, введет налог на электронные продажи, а также повысит топливные и иные сборы. А по данным The Sunday Times, глава ведомства Риши Сунак рассматривает возможность повышения с 19 до 24 процентов налога на прибыли компаний. Это, как ожидается, позволит дополнительно привлечь 12 миллиардов фунтов в бюджет в следующем году.