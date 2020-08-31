В ЦИК представят новый комплекс дистанционного голосования

В понедельник в ЦИК России состоится общественное тестирование новой системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Эта система будет использоваться в Единый день голосования 13 сентября в Сеймском одномандатном избирательном округе № 110 в Курской области и Ярославском одномандатном избирательном округе № 194. В них назначены дополнительные выборы депутатов Госдумы.

Избиратели из этих округов, которые подали заявку на онлайн-голосование, смогут принять участие в тестировании. Согласно данным ЦИК, это более 15 тысяч человек.

Как рассказал в интервью "Российской газете" заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, новый программно-технический комплекс "Ростелеком" разработал по контракту с ЦИК РФ.

До сих пор в России ДЭГ использовалось дважды - в прошлом году на выборах в Мосгордуму и в нынешнем - в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В обоих случаях применялась технология, разработанная по инициативе правительства Москвы.

Новый комплекс "не конкурирует с тем, что в Москве, он использует опыт Москвы", пояснил Николай Булаев. "Но, мне кажется, всегда, когда есть две взаимодействующих между собой площадки по разработке технологий, у нас появляется возможность развивать и совершенствовать и тот, и другой вариант", - отметил он.

В рамках тестирования состоится презентация различных аспектов дистанционного электронного голосования. В ней примут участие представители ЦИК России, Минкомсвязи, "Ростелекома", политических партий и экспертного сообщества.