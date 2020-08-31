В ЦИК стартовало тестирование новой системы онлайн-голосования

На площадке Центризбиркома проходит первое общественное тестирование нового комплекса дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Он будет использоваться в ходе Единого дня голосования 13 сентября в двух одномандатных округах в Ярославской и Курской областях, где состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы.

В 10.00 по московскому времени к голосованию приступили три группы участников - избиратели упомянутых округов - 6993 и 8402 человека соответственно - и 244 эксперта. Жители Ярославской и Курской областей выбирают лучшую достопримечательность своих регионов, эксперты - лучшее места для отдыха в России. Итоги станут известны после 15.00.

Перед началом голосования на специальном компьютере были сформированы пять ключей шифрования. Каждый ключ на физическом носителе помещен в отдельный конверт с подписью, печатью и защитной маркой. Конверты и компьютер хранятся в опечатанном шкафу в зале заседаний ЦИК. По окончании голосования ключи будут сведены воедино для подведения итогов. Расшифровка результатов возможна только при наличии всех ключей.

Новый программно-технический комплекс ДЭГ разработан "Ростелекомом" по контракту с ЦИК на основе российских технологий. Он использует опыт московской системы дистанционного голосования, которая использовалась в прошлом году на выборах в Мосгордуму и в нынешнем - в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Комплекс прошел два технологических тестирования 7 и 17 августа с участием 30 тысяч человек. Сбоев во время пробных тестирований не было, в пиковые нагрузки система работала устойчиво.