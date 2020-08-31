В Германии предложили ужесточить закон о демонстрациях

В Германии не утихает буря вокруг массовых протестов, которые прошли в последние выходные лета в Берлине. Демонстрация против политики властей по борьбе с коронавирусом завершилась на ступенях здания рейхстага, куда прорвались несколько сотен протестующих. Точнее, они воспользовались отсутствием стражей порядка, разобрали заграждения и триумфально поднялись к парламенту, развернув транспаранты и флаги, среди которых были черно-бело-красные полотнища (триколор Германской империи до 1918 года).

Реакция немецкой верхушки оказалась полярно противоположна той, которую местные политики обычно озвучивают, комментируя аналогичные события за рубежом. Дошло до того, что немецкие чиновники ради усмирения несогласных пошли в атаку на демократические свободы.

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер недвусмысленно указал согражданам на границы демократических свобод: "Свобода собраний заканчивается там, где попираются нормы государства" Фото: witter.com / bmi_bund

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал акцию "ударом в сердце немецкой демократии", не пояснив, почему его сограждане не имеют права проявлять недовольство, хотя Берлин всегда поддерживает в этом граждан других стран. Он также поблагодарил полицейских, разогнавших участников при помощи перцового спрея. Глава МВД Хорст Зеехофер и вовсе заявил, что "свободу собраний следует ограничить там, где попираются нормы государства". В правящей коалиции уже раздались призывы ужесточить законы о собраниях под предлогом профилактики "короны". "С учетом пандемии законы больше не отвечают требованиям времени", - цитирует Die Welt депутата бундестага от фракции христианских демократов Армина Шустера. По его мнению, власти "должны иметь возможность запретить демонстрацию, если собрание однозначно угрожает нарушить общественный порядок и санитарные требования".

Формально имперские знамента в ФРГ не запрещены (в отличие от символики национал-социалистов), но правоохранители считают их негласным символом "правой сцены". Другое дело, что в "ковид-бунтах" участвует такая пестрая публика - от бизнесменов и людей искусства до учителей и пенсионеров, что попытка записать всех в ультраправые не выдерживает критики. Одни требуют отставки Меркель, другие выступают против прививок и социальных ограничений, третьи занимаются откровенным эпатажем в костюмированных тюремных робах или шапочках из фольги. Между тем Федеральный конституционный суд запретил разбивать в центре Берлина палаточный лагерь в рамках "вахты протеста", которую организаторы надеялись провести с конца августа по 14 сентября. Вообще с начала пандемии лишь немногие политики в Германии пытались выслушать "ковид-диссидентов".

Между тем

В Британии брату бывшего лидера лейбористов Джереми Корбина, Пирсу, выписали штраф в размере десяти тысяч фунтов за то, что тот организовал многотысячный митинг против коронавирусных ограничений, прошедший в Лондоне в субботу. Такими крупными суммами британские власти теперь будут наказывать всех, кто "содействует или организовывает" собрания с более чем 30 участниками. Последним за посещение подобных мероприятий грозит штраф в сто фунтов, при повторном нарушении сумма будет удваиваться. Помимо Пирса Корбина полиция обязала внести десять тысяч фунтов в британскую казну еще как минимум десять человек, которые также организовывали нелегальные собрания. По словам Корбина, которого уже третий раз за последние месяцы задерживают за нарушение коронавирусных правил, за свой проступок он не собирается платить и пенса, так как договаривался с лондонской полицией о митинге аж за две недели. Штраф он намерен оспорить в суде.

Подготовила Диана Ковалева