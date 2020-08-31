В Италии участились атаки на полицейских, контролирующих масочный режим

На фоне ужесточения карантинных мер, по Апеннинам прокатилась волна нападений на представителей правоохранительных органов. Градус недовольства среди итальянцев и туристов повышается с каждым днем.

Согласно действующим постановлениям, граждане обязаны носить маски в общественном транспорте и в помещениях. В связи с резко увеличившимся числом зараженных, в начале августа ношение этого аксессуара стало также обязательным в многолюдных местах с 18 часов вечера до 6 часов утра. Нововведение пришлись не по душе многим итальянцам. Как правило, речь идет о представителях молодежи, часть из которых по сей день пребывает в уверенности, что COVID-19 не существует", а другая половина уверена, что вирус бьет лишь по пожилым.

Во многом по вине таких ошибочных умозаключений местная полиция стала объектом жесточайших нападок со стороны агрессивно настроенных людей, категорически не желающих не только облачаться в маску в общественных местах под открытым небом, но и платить внушительный штраф в 400 евро.

Так в воскресенье в одном из римских районов двое полицейских получили травмы и попали в больницу. Их жестоко избила группа молодых людей, которых они пытались убедить надеть маски. После инцидента трем нападавшим в возрасте от 20 до 25 лет были выдвинуты обвинения. Подобный инцидент повторился, когда 22-летний итальянец напал на полицейских в заведении, расположенном неподалеку от фонтана Треви в Риме. В результате у одного офицера сломана рука, двое других получили легкие травмы. Молодому человеку предъявлено обвинение в оказании сопротивления при задержании и нанесении телесных увечий должностным лицам.

А в тосканском городке Марина ди Каррара на патрульных полицейских напала с кулаками группа озверевших молодых людей лишь за то, что они хотели прервать массовую гулянку и арестовать их пьяного дружка. Неадекватное поведение мужчин, сопровождаемое нецензурной бранью, запечатлено на видео.

"Меня очень беспокоит атмосфера нетерпимости к работе полиции в различных итальянских городах. Правоохранительные органы каждый день прикладывают колоссальные усилия, чтобы защитить граждан. Думаю, настало время проявить к ним чувство уважения и по достоинству оценить их непростой труд", - призвал в интервью флорентийскому изданию La Nazione глава итальянской полиции Франко Габриэлли, высоко оценивший работу полиции в Марина ди Каррара, которая, по его мнению, "профессионально выполнила свой долг, не поддавшись провокациям".

Между тем, немногочисленные туристы, решившие этим летом посетить Италию, тоже порой ведут себя чересчур экстравагантно, откровенно демонтируя свое пренебрежительное отношение к действующим на Апеннинах ограничительным мерам. Так, в Венеции немецкий путешественник решил поиздеваться над соблюдающими правила безопасности пассажирами, снимая и надевая маску в салоне вапоретто (речного трамвайчика). Его поведение едва не спровоцировало драку, но в итоге мужчину было решено высадить из транспортного средства под громкие аплодисменты местных жителей.