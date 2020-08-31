China Construction Bank (CCB), один из крупнейших государственных банков КНР, запустил в своем официальном приложении регистрацию электронных кошельков для цифровой версии юаня. Теперь не только компании и некоторые госучреждения, но и физические лица в Китае смогут использовать криптовалюту.

Цифровой юань - это электронная версия юаня, не имеющая физического воплощения в виде банкнот или монет и работающая на распределенной базе данных - блокчейне. С помощью электронного кошелька можно производить оплату, погашать задолженности, переводить деньги и пополнять карту. Каждому кошельку банк присваивает индивидуальный номер, связанный с информацией о клиенте.

Цифровая валюта может стать конкурентом доллара, поскольку позволяет более оперативно проводить сделки, чем через устаревающие долларовые платежные системы SWIFT и CHIPS.