В Кремле ответили пословицей на отказ Украины от русского языка в школах

Украина решила "назло бабушке отморозить уши", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение украинских властей отменить обучение на русском языке с 1 сентября.

"Мы можем только выразить сожаление, но какие-то гуманитарные шаги мы не можем предпринять, потому что любые шаги бы были заблокированы украинской стороной, которая в данном случае, наверное, назло бабушке решила отморозить уши", - сказал Песков.

"Это вызывает сожаление", - заключил представитель Кремля.