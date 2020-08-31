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Рубрика: Власть

В Кремле рассказали об условиях использования силового резерва для помощи Беларуси

Текст: Кира Латухина

Ситуация в Беларуси под контролем, речь о задействовании российского резерва правоохранителей для стабилизации обстановки не идет, заверили в Кремле.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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На вопрос, потребуется ли обращение президента России в Совет Федерации за разрешением на использование силового резерва в Беларуси, Песков предложил не заниматься гипотетическими рассуждениями. "Дело в том, что это ратифицированный российским парламентом договор, это предусматривает определенные обязательства РФ", - пояснил он. (Речь идет о договоре о Союзном государстве и о договоре о коллективной безопасности.) Президент Владимир Путин ссылался на эти обязательства и говорил, что резерв может быть задействован в крайней ситуации, когда экстремисты перейдут к дестабилизирующим действиям.

Но сейчас речи об использовании этого резерва не идет. "Президент тоже это всячески подчеркивал", - напомнил Песков. "Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому сейчас нет смысла говорить об этом", - заметил он.

"Правоохранители и руководство республики достаточно уверенно держит ситуацию под контролем и не дает возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей", - подчеркнул представитель Кремля.

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