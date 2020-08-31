В Подмосковье откроются еще 16 клубов "Активного долголетия"

Она перечисляет требования к к клубам: площадь больше 120 квадратных метров, кинозал на 30 мест, зоны для настольных игр и кофе-брейка, арт-студия и спортзал. "На обустройство одного клуба из бюджета Подмосковья выделяется свыше 1 миллиона рублей, уточняет министр соцразвития. По ее словам, в каждом муниципалитете области должен быть открыт хотя бы один такой клуб, а в крупных городах - и не один, чтобы пожилым людям не приходилось преодолевать больших расстояний. 38 клубов уже открыты и работают, новые 16 появятся там, где их еще , а дальше места притяжения для участников "Активного долголетия" будут создаваться уже по потребностям.
Фаевская также отметила, что с сентября в области возобновляются фестивали, проводимые в рамках проекта. В ближайших планах проведение десяти фестивалей. Первыми из них станут фестиваль скандинавской ходьбы в Солнечногорске и фестиваль танцев в Видном.