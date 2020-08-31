В Подмосковье откроются еще 16 клубов "Активного долголетия"

Еще 16 клубов "Активного долголетия" будут открыты в Подмосковье до конца года. "Они появятся во Власихе, Дзержинском, Дмитрове, Домодедово, Жуковском, Клину, Красноармейске, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Лыткарино, Люберцах, Рузе, Серпухове, Химках, Чехове и Королеве, причем в Королеве клуб будет уж вторым", - сообщила министр социального развития области Ирина Фаевская.

Она перечисляет требования к к клубам: площадь больше 120 квадратных метров, кинозал на 30 мест, зоны для настольных игр и кофе-брейка, арт-студия и спортзал. "На обустройство одного клуба из бюджета Подмосковья выделяется свыше 1 миллиона рублей, уточняет министр соцразвития. По ее словам, в каждом муниципалитете области должен быть открыт хотя бы один такой клуб, а в крупных городах - и не один, чтобы пожилым людям не приходилось преодолевать больших расстояний. 38 клубов уже открыты и работают, новые 16 появятся там, где их еще , а дальше места притяжения для участников "Активного долголетия" будут создаваться уже по потребностям.

Фаевская также отметила, что с сентября в области возобновляются фестивали, проводимые в рамках проекта. В ближайших планах проведение десяти фестивалей. Первыми из них станут фестиваль скандинавской ходьбы в Солнечногорске и фестиваль танцев в Видном.