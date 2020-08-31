В Польше вводится налог на сахар в газированных напитках и энергетиках. Министерство здравоохранения надеется, что эта мера поможет изменить пищевые пристрастия поляков.

Производителям сладких газированных напитков придется несладко. Согласно распоряжению, которое подписал президент Анджей Дуда, вводится постоянная плата - 50 грошей (около десяти рублей. - Прим.ред.) за каждый литр сладкого напитка, и непостоянная - еще 5 грошей (примерно рубль. - Прим.ред.) за каждый дополнительный грамм сахара, если его количество превышает 5 грамм на 10 миллилитров. А фирмам, которые производят энергетические напитки, придется платить по 5 грошей за каждый литр жидкости с добавлением таких веществ, как кофеин или таурин. На практике это приведет к увеличению цен на эту категорию товаров в 1,5-2 раза. Этого и добиваются авторы закона. Дело в том, что, по данным Национального фонда здравоохранения, в 2018 году каждый поляк в среднем съел 51 килограмм сахара. То есть его потребление жителями за последние 10 лет выросло примерно на 12 килограмм. Налог должен обратить внимание людей на то, что они пьют, и вдохновить производителей на создание менее вредных напитков. Деньги, полученные благодаря налогу, пойдут в Национальный фонд здравоохранения - на лечение заболеваний, вызванных чрезмерным употреблением сахара.