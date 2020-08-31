Новости

Актер Ефремов ранее привлекался к ответственности за хулиганство 19:36
Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Индии 19:12
Су-27 перехватил самолеты ФРГ, США, Дании и Швеции над Балтикой 19:08
Минобороны РФ поможет снести аварийные здания в Тулуне 18:51
В Башкирии скончался начальник республиканского УФСИН 18:35
"Газпром" перечислил польской компании 100 млрд рублей по решению суда 18:27
В Италии участились атаки на полицейских, контролирующих масочный режим 18:10
Минпромторг назвал второго в России производителя вакцины от COVID-19 17:48
В Петербурге из-за пожара в школе эвакуировали 24 ребенка 17:39
Запущена всероссийская акция "Спасибо, учитель!" 17:38
В Москве нашли двух уток-мандаринок 17:30
Петербуржец до смерти забил жену и тещу 17:11
Захарова: Главы МИД РФ и Беларуси проведут 2 сентября переговоры в Москве 17:02
Месси больше не считает себя игроком "Барселоны" 16:57
Лукашенко пообещал вынести на общественное обсуждение проект новой конституции 16:53
На противоаварийные работы в здании РНБ выделят 8 миллионов рублей 16:43
Страны Балтии объявили Лукашенко "персоной нон грата" 16:43
Собянин открыл каток в Олимпийской деревне-80 16:25
Ученые рассказали, как заряжать несколько телефонов одновременно 16:11
Лидер Little Big Прусикин разводится 16:09
МВД Беларуси: За участие в несанкционированных акциях задержано 173 человека 16:05
Сталлоне назвал дату выхода режиссерской версии "Рокки 4" 16:01
Путин позвонил бывшему президенту Армении Кочаряну 15:59
В Кремле заявили о проверках по делу избиения блогера Жукова 15:51
"Довод" Кристофера Нолана мощно стартовал в прокате 15:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Что посмотреть по ТВ с 31 августа по 6 сентября
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
В Польше вводится налог на сахар в газированных напитках и энергетиках. Министерство здравоохранения надеется, что эта мера поможет изменить пищевые пристрастия поляков.
Фото: photoxpress
Производство сахара в России может снизиться на четверть

Производителям сладких газированных напитков придется несладко. Согласно распоряжению, которое подписал президент Анджей Дуда, вводится постоянная плата - 50 грошей (около десяти рублей. - Прим.ред.) за каждый литр сладкого напитка, и непостоянная - еще 5 грошей (примерно рубль. - Прим.ред.) за каждый дополнительный грамм сахара, если его количество превышает 5 грамм на 10 миллилитров. А фирмам, которые производят энергетические напитки, придется платить по 5 грошей за каждый литр жидкости с добавлением таких веществ, как кофеин или таурин. На практике это приведет к увеличению цен на эту категорию товаров в 1,5-2 раза. Этого и добиваются авторы закона. Дело в том, что, по данным Национального фонда здравоохранения, в 2018 году каждый поляк в среднем съел 51 килограмм сахара. То есть его потребление жителями за последние 10 лет выросло примерно на 12 килограмм. Налог должен обратить внимание людей на то, что они пьют, и вдохновить производителей на создание менее вредных напитков. Деньги, полученные благодаря налогу, пойдут в Национальный фонд здравоохранения - на лечение заболеваний, вызванных чрезмерным употреблением сахара.

В мире Европа Польша

Главное сегодня

Мурашко уточнил сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
Орешкин: Россия уже в этом году может войти в топ-5 экономик мира
Путин и Абэ подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия РФ и Японии
За сутки в России подтверждено 4993 случая COVID-19 в 83 регионах
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
Как европейские страны ужесточили ограничительные меры
Как начинается новый учебный год в разных странах