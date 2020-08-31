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31.08.2020 17:56
Рубрика: Экономика

Пища майя

С начала самоизоляции россияне стали покупать вдвое больше льняного масла и семян чиа
Текст: Татьяна Карабут
Во время самоизоляции наряду с гречкой россияне активно скупали продукты для здорового питания. И эта тенденция, похоже, сохранится и после пандемии.
Продукты с низким содержанием соли, сахара, жира показаны большинству россиян. Фото: Владимир Аносов/РГ Продукты с низким содержанием соли, сахара, жира показаны большинству россиян. Фото: Владимир Аносов/РГ
Продукты с низким содержанием соли, сахара, жира показаны большинству россиян. Фото: Владимир Аносов/РГ

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), спрос на диетические продукты вырос в среднем на 45% с марта по май 2020 года. Среди наиболее популярных товаров для полезного питания оказались льняное масло (содержит в большом количестве жирные кислоты Омега-3, Омега-6 и Омега-9), растительное молоко и семена чиа (в переводе с языка майя переводится как "сила" - содержит много кальция, калия и железа).

Фото: iStock
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Спрос на них увеличился более чем вдвое в период пандемии. Определенную роль сыграл и сезонный фактор. Обычно спрос на диетические и полезные продукты повышается в преддверии лета, вместе с ними возрастает и спрос на спортивные товары для дома. Период самоизоляции не стал исключением, отмечают в АКОРТ. Впрочем, с началом дачного сезона росли в этом году и продажи мяса, а также овощей.

При этом эксперты уверены, что тренд на здоровый образ жизни сохранится, и полезные продукты не потеряют своей популярности. По крайней мере объемы продаж товаров для полезного питания не падают и с окончанием самоизоляции, отмечают в АКОРТ.

Рынок диетического питания разделен на несколько емких групп продуктов: гипоаллергенные, безглютеновые, безлактозные и растительные заменители мяса. По словам руководителя проектов практики "Стратегическое консультирование" компании "НЭО Центр" Екатерины Михалевой, самая большая группа на российском рынке - безглютеновые продукты, большую часть которых занимают детские. За последние пять лет они в среднем росли на 12% в год. Положительный темп роста показали безглютеновые кондитерские и хлебобулочные изделия (средний темп роста за последние пять лет - 8%).

"Рынок продуктов здорового питания в России далек от насыщения. Только в безглютеновом сегменте его емкость составляет более 200 млн евро в год. Спрос на продукты gluten free огромный, растет на 20% ежегодно, впрочем, увеличивается он и на любую полезную еду", - считает сооснователь бренда Foodcode Светлана Шмакова. Так, по ее оценке, сегмент мюсли в прошлом году вырос на 11%, натуральных каш и соков - на 29 и 22% соответственно.

Второй по величине группой диетического питания является гипоаллергенная продукция, которая представлена детским питанием. За последние пять лет рынок рос в среднем на 6% ежегодно, рассказывает Екатерина Михалева.

Третье место занимают заменители молока - напитки или молоко на растительной основе. Эта группа в России. Если в 2017 году объем ее продаж составлял 460 млн рублей, то по итогам 2019 года этот показатель превысил 1,5 млрд рублей (рост более чем в три раза). И продажи этой категории продуктов будут и дальше расти. По оценке Екатерины Михалевой, через пять лет российский рынок молока на растительной основе может превысить 6 млрд рублей.

Продажи продуктов для здорового питания в период пандемии выросли почти в полтора раза

На четвертом месте - безлактозные продукты. Основной объем в их структуре приходится на детское питание. Их часто используют при пищевой аллергии и лактозной недостаточности.

А вот группа растительных заменителей мяса в России пока развита незначительно, особенно если сравнивать с активно растущим мировым рынком. "До России, возможно, этот тренд потребления и предложения дойдет с определенным лагом в интервале 2-3 лет", - считает Екатерина Михалева. Основой для растительного мяса являются культуры, богатые белком: бобовые (соя), рис, киноа, изоляты растительных белков (пшеничный глютен, белки гороха, риса, бобов). Также в состав таких аналогов входят растительные масла, крахмал и другие добавки. Схожесть со вкусом мяса обеспечивает набор приправ. В России растительные заменители мяса на основе соевой смеси производили и в 90-х. Сейчас, когда в мире мода на растительные бургеры растет, в России экзотику не вполне оценили. В ресторанах, где к обычным бургерам вдобавок предлагают растительные, доля продаж последних составляет 3-5%.

Мнение

Алла Погожева, профессор, ведущий научный сотрудник "ФИЦ питания и биотехнологии":

- Стресс на фоне самоизоляции россияне активно заедали и вовсе не диетическими продуктами питания. Вес населения продолжает расти: сто лет назад человек потреблял в 3-5 раз меньше пищи, а энергии тратил в разы больше. Сейчас 62% россиян имеют избыточный вес тела, поэтому продукты с низким содержанием соли, сахара, жира актуальны и показаны большинству наших соотечественников и без всяких назначений врача. Сахара россияне переедают около 8 кг в год, а соли вместо рекомендованных 5 г в день мы потребляем более 8. Доля жира в рационе не должна превышать 30% по калорийности для здорового питания, а у россиян она составляет 36-37%.

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