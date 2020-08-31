В России может появиться система страхования занятости

Различные механизмы возвращения системы страхования занятости в России прорабатывают в Минтруде.

Однако их применение без консультаций и согласования позиций с представителями и работодателей, и работников может только ухудшить ситуацию на рынке труда. Об этом предупредил глава Минтруда Антон Котяков, выступая на совещании партии Единая Россия, посвященном государственной политике в сфере повышения уровня занятости населения.

"Минтруд рассматривает разные системы страхования занятости, такая практика в России была, потом ее убрали для снижения административной нагрузки на бизнес, - напомнил Антон Котяков. - Ее возвращение потребует понимания объема дополнительных расходов работодателей. Если у бизнеса не будет стимула к открытому порядочному диалогу, и мы не создадим рычага контроля и стимулирования работодателей, то могут появиться неправедные и нечестные схемы в трудовых отношениях".

Предполагается, что оптимальный механизм будет выработан в рамках Российской трехсторонней комиссии.

Страхование занятости хотя и повысит финансовую нагрузку на работодателей, может принести им очевидные выгоды, считает первый заместитель руководителя фракции "Единой России" Андрей Исаев.

"При сокращении производства, например, как это было в период пандемии, работодатель несет ощутимые издержки: он должен еще два месяца содержать персонал, потом начислить им выходное пособие, - перечисляет Андрей Исаев. - В случае введения страхования занятости, эта финансовая нагрузка могла бы лечь на службу занятости, предоставив компаниям большую свободу маневра. Да и работники будут уверены, что свои деньги они получат, никто не будет уговаривать их уйти "по собственному желанию" и лишиться положенных выплат, чтобы сократить свои издержки".

Представители профсоюзов и Российского союза промышленников и предпринимателей отметили, что эта тема требует отдельного обсуждения.