В России необходимо развивать глубокую переработку углеводородов

За пять месяцев 2020 года доля несырьевого неэнергетического экспорта в общем объеме российского экспорта достигла рекордных 40 процентов. По прогнозам Минпромторга РФ, до 2024 года наибольшие темпы роста экспорта ожидаются в нефтехимической промышленности, фармацевтике и легкой промышленности. Сами промышленники обращают внимание на то, что по-прежнему велика доля экспорта сырья, а вот глубокая переработка углеводородов в России практически не развита.

О том, какие задачи стоят сегодня перед промышленными компаниями, "РГ" рассказал заместитель генерального директора компании "Полипласт Новомосковск" Александр Мишин.

Какие изменения, на ваш взгляд, необходимы сегодня российской промышленности?

Александр Мишин: Компания "Полипласт", как и многие производственные компании, решает целый ряд стратегических задач, стоящих перед отраслью. Это усиление конкурентных позиций российской продукции на внешнем и внутреннем рынках, удовлетворение внутреннего спроса в высококачественной химической продукции, соответствующей общемировым экологическим стандартам.

Наше предприятие является лидером на рынке химических добавок, постоянно развивает собственное производство, продвигая свою продукцию в различные отрасли промышленности. Одна из самых актуальных задач - диверсификация производства за счет разнообразия высокотехнологичной химической продукции.

Почему именно эта задача является приоритетной и какие направления развития компании вы видите?

Александр Мишин: Сейчас российская промышленность не входит в топ стран, производящих высокотехнологичные химические продукты. Особый интерес представляют малотоннажные продукты с высокой маржинальностью. В нашей стране очень слабо развита малотоннажная химия, ее доля от общего объема нефтехимического производства составляет не более 5 процентов. При этом в европейских странах на долю малотоннажной химии приходится около 40 процентов производства.

Необходимо повышать конкурентоспособность продукции химического комплекса

В России практически не развиты глубокая переработка углеводородов и производство специфических продуктов. А это огромный спектр продукции. При этом недостатка в сырьевой базе нет, и на фоне удешевления сырья растет доля его экспорта. На июнь 2020 года доходы России от экспорта нефтепродуктов увеличились на 43 процента. Зависимость России от мировой конъюнктуры цен на сырые ресурсы приводит к вынужденному росту экспорта подешевевшего сырья, из которого зарубежные компании изготавливают высокотехнологичную химическую продукцию и поставляют ее на наш рынок, зарабатывая собственную прибыль. А Россия, обладающая огромным сырьевым потенциалом, почти незаметна на фоне мировых лидеров.

В чем причина такой ситуации?

Александр Мишин: Многие отечественные компании сегодня имеют апробированные технологии, не уступающие европейским по качеству получаемого продукта, но в связи с малотоннажностью этого производства срок окупаемости таких программ доходит до 25 лет. К сожалению, на государственном уровне отсутствуют программы долгосрочного субсидирования таких производств. Недостаток дешевых долгосрочных, более 10 лет, инструментов заимствования - это, пожалуй, одна из основных проблем, с которыми сейчас сталкивается производство. В условиях нехватки таких источников промышленные предприятия не имеют возможности вводить новые мощности, внедрять инновации, им сложно перейти на новый технический уровень развития.

Правительство понимает, что для развития высокотехнологичных производств необходима поддержка государства, и эти программы разрабатываются, но, к сожалению, пока очень мало и очень медленно. Условия банковских кредитных программ для промышленного сектора непосильны: короткие сроки кредитования, высокие ставки не способствуют развитию предприятий.

Какие ресурсы сегодня есть у вашей компании?

Александр Мишин: Как бы то ни было, химическая индустрия в стране развивается, совершенствуются технологии, производится различное оборудование. Большую поддержку производству оказывает наука, именно поэтому компания "Полипласт" уделяет огромное внимание развитию своего научно-технического центра (НТЦ), созданного в 2006 году. Сегодня НТЦ представляет собой инновационную научно-экспериментальную исследовательскую площадку, оснащенную уникальным современным оборудованием. Есть и абсолютно эксклюзивное оборудование, которое позволяет работать над высокотехнологичными проектами. Основные задачи научного центра - разработка современных решений в сфере производства, внедрение новых и совершенствование существующих технологий. За период работы научного центра компания получила 28 патентов на собственные разработки. В НТЦ трудятся самые высококвалифицированные кадры: доктора наук, кандидаты технических и химических наук.

У нашей компании есть новые технологии, современное высокотехнологичное оборудование, высокоточные приборы для контроля как входного сырья, так и готовой продукции, высококвалифицированные кадры, научная база, учебные центры - есть все возможности и желание развиваться, в том числе и в области малотоннажной химии.

Что, на ваш взгляд, поддерживает развитие инноваций в малотоннажной химии?

Александр Мишин: Одним из решений, несомненно, является повышение конкурентоспособности продукции химического комплекса, в том числе за счет импортозамещения. "Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года", принятая совместно Минпромторгом РФ и Минэнерго РФ в апреле 2014 года, относит продукты средних и высоких переделов к продукции с большим потенциалом импортозамещения, имеющей перспективы развития в России. И это действительно очень интересные, наукоемкие и востребованные продукты.

Наша компания только за последние три года собственными силами успешно внедрила и вывела на российский рынок четыре новых инновационных продукта, которые заменили товары европейских и азиатских производителей. Наши цели - развивать и внедрять глубокую переработку углеводородов в России. Для сравнения: в Европе существуют производства глубокой переработки, где на предприятие заходит газопровод, а на выходе получается более 200 наименований продукции. В России таких производств пока нет. Именно поэтому необходимо создавать условия для развития перспективных высокотехнологичных направлений в химической промышленности. Но это требует решений со стороны руководящих органов, а также комплексной поддержки.