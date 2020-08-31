В России необходимость вакцинации поддерживают 73% взрослого населения

Доля людей, выступающих за обязательную вакцинацию в России составляет 73%, в Европе в среднем этот показатель выше и составляет 85%, - таковы результаты международного исследования, направленного на выяснение отношения населения к проведению обязательных прививок.

В онлайн-опросе STADA Health Report участвовало более 24 000 респондентов из Австрии, Бельгии, Германии, Финляндии, Франции, Италии, Польши, России, Сербии, Испании, Швейцарии и Великобритании. В нашей стране было опрошено более 2000 человек.

Россияне меньше убеждены в необходимости обязательной вакцинации, чем жители Испании, где "за" высказались 94% участников, Финляндии (89%) и Польши (87%).

Среди противников вакцинации в России наиболее распространенный контраргумент - риск побочных эффектов. Каждый пятый участник опроса признался, что именно по этой причине не считает обязательную вакцинацию хорошей идеей. А 6% вообще не верят, что вакцина помогает.

Довольно плохо осведомлены наши сограждане и об инфекциях, от которых можно защититься с помощью вакцины: только 12% россиян правильно выбрали болезни, от которых можно привиться. Это один из самых низких показателей в Европе (средний - 22%).

Россиянам известно, что есть вакцины от кори, гепатитов А и В и ветряной оспы. Однако лишь 23% участников опроса знают, что есть вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ), который повышает риск развития рака шейки матки.

Более 40% российских респондентов в России не могут вспомнить, когда они в последний раз проверяли свой статус вакцинации, 15% не проверяли его никогда.

Тема вакцинации сейчас особенно актуальна в связи с наступлением осеннее-зимнего сезона и ухудшения эпидситуации по гриппу и ОРВИ. Кроме того, эпидемиологи ожидают рост заболеваемости и новой коронавирусной инфекцией.

В этой связи в Минздраве настоятельно рекомендуют сделать прививку от гриппа. А группам риска также рекомендовано привиться от пневмококковой инфекции - чтобы снизить риск пневмоний.

В этом сезоне планируется привить от гриппа не менее чем 60% населения и 70% - представителей групп риска (детей, пожилых, хроников, беременных).