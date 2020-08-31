В Сеть "слили" первый тизер "Дюны" Дени Вильнёва

Более чем за неделю до заявленной премьеры ролика в Сети оказалась "экранка" первого тизера научно-фантастического эпоса Дени Вильнёва "Дюна", вне всяких сомнений - одного из самых ожидаемых фильмов на ближайшем время.

Качество "картинки", разумеется, сильно хромает, и насладиться масштабами не даст, но некоторое представление получить можно - для самых нетерпеливых.

Отметим: "экранка" эта была сделана на показах "Довода" Нолана. Изначально ролик разместил 30 августа один из пользователей Twitter. Видео было заблокировано, но поздно - тизер уже стремительно расползся по интернету.

В кадре наблюдаем весь костяк каста фильма: Тимоти Шаламе в роли Пола Артейдеса, Оскара Айзека - в роли его отца, Лето Атрейдеса, Джош Бролин сыграл Гурни Халлека, Джейсон Момоа - оружейника Дункана Айдахо, у Стеллана Скарсгорда роль барона Владимира Харконнена, а у Дэйва Батисты - Глоссу "Зверя" Раббана, племянника барона. Словом, набор хоть куда.

Плюс в новом прочтении "Дюны" снялись, не будем забывать, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Шарлотта Рэмплинг и Пол Бульон.

Официально тизер представят 9 сентября. Премьера ленты обещана на 17 декабря.