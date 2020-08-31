- Он выводит на новый уровень такие понятия, как формирование чувства патриотизма, гражданственности подрастающего поколения. Фактически возвращает воспитательную функцию в школы, нормативно закрепляет ее и за системой образования, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Почему этот документ так важен? Воспитание и раньше упоминалось в Законе "Об образовании в РФ". Но без какой-либо конкретики. Теперь же у школ, колледжей и вузов будет год (до 1 сентября 2021 г.) на то, чтобы включить рабочие программы воспитания и календарный план воспитательной работы в свои образовательные программы.

Для них министерство просвещения уже разработало удобную "шпаргалку", которая работает по принципу "конструктора": здесь и социальные школьные проекты, и дискуссионные площадки, и спортивные праздники. А еще - театры, музеи, выставки, совместные мероприятия с родителями. Ну и, конечно, особая роль у классных руководителей: классные часы, поддержка ребенка в трудных ситуациях... Кроме того, по поручению президента министерство просвещения разрабатывает новый федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан РФ" в рамках нацпроекта "Образование". А значит, на все эти мероприятия будут направлены реальные ресурсы. Уже в новом учебном году в пилотный проект войдут 26 регионов.