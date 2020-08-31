В случае победы Байден лишит американцев права на оружие

Национальная стрелковая ассоциация США заявила, что, став президентом, кандидат от демократов Джо Байден отменит вторую поправку, гарантирующую американцам право на ношение оружия. "Америка станет неузнаваемой", - подчеркивается в сообщении, размещенном в Twitter.

В прошлом году Байден представил целый план, который включает в себя полный запрет на владение боевым огнестрельным оружием. При этом политик высказался против принудительной конфискации такого оружия, выбрав другой вариант - "убрать стволы с улиц" посредством "национальной программы выкупа". Только так, по мнению Байдена, можно "покончить с эпидемией насилия" в Соединенных Штатах.

Национальная стрелковая ассоциация США поддерживает нынешнего американского лидера Дональда Трампа. А в 2016 году она направила 36 миллионов долларов в предвыборный штаб республиканца, напоминает ТАСС.