В США число заражений коронавирусом превысило 6 миллионов

В Соединенных Штатах число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции превысило значимую отметку.

По данным Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику в онлайн-режиме, к полудню понедельника (20 часов мск) в США было зарегистрировано более шести миллионов случаев заражения. Это почти четверть из примерно 25 миллионов зарегистрированных случаев во всем мире. Более 183 тысяч инфицированных пациентов в Америке умерли. В абсолютном выражении США являются страной, наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса в мире. Эксперты называют Бразилию, Перу, Швецию, Испанию, Италию и Британию странами с более высоким уровнем смертности на душу населения, чем в Соединенных Штатах.

В национальном масштабе количество новых случаев заболевания упало на два процента по сравнению с прошлой неделей. Однако число новых случаев заражения по-прежнему составляет в среднем более 41 тысяч в день. Согласно анализу Reuters, за последние две недели число зарегистрированных случаев коронавируса выросло в 10 штатах по сравнению с восемью штатами неделю назад. Смертность увеличилась в 12 штатах по сравнению с 13 штатами за этот же период.