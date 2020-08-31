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31.08.2020 13:39
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал, какой будет погода в сентябре

Текст: Ольга Игнатова
Температура на всей территории России в сентябре окажется выше нормы на 1-2 градуса, рассказал на онлайн пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Сентябрь ожидаем теплее обычного. Осадки будут в пределах нормы. Затяжных дождей не прогнозируется. Дефицит осадков прогнозируется на юге Урала и юге Западной Сибири.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В Москве сентябрь предполагается тоже теплым. Первая неделя первого осеннего месяца окажется теплее обычного на 2-3 градуса. Вильфанд напомнил, что самые жаркие дни в средней полосе стоят в конце июля. Но в этом году 31 июля температура в Москве лишь чуть превысила 20-градусную отметку. Зато 31 августа воздух в столице прогреется до 30 градусов.

- Такой необычный расклад в этом году. Уже завтра, в День знаний, изменится циркуляция воздуха. Сегодня он поступает к нам из раскаленной Средней Азии, но уже завтра начнет проникать более прохладный воздух из Атлантики. Температура сразу понизится на 7-8 градусов. Но все равно это будет выше нормы на 2-3 градуса. Впрочем, такая погода вполне благоприятна для начала нового учебного года. Кому же хочется идти в школу в жару! А вот когда на улице чуть за 20, то это будет способствовать мобилизации усилий к освоению новых знаний, - отметил Вильфанд.

По его словам, довольно комфортная погода с температурой от 19 до 22-23 градусов днем продержится в столичном регионе до конца недели. Правда, ночи уже прохладные - с температурой плюс 10-12 градусов.

Над столицей устанавливается антициклон, поэтому, начиная со среды, осадков не ожидается. Будет солнечно. Но под утро возможны туманы, которые быстро рассеиваются.

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