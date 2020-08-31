Владельцам затонувших судов дадут три месяца, чтобы поднять их за свой счет

Собственникам затонувших судов дадут три месяца, чтобы поднять их добровольно за собственный счет. За нарушение этого срока предполагается усиление ответственности, в том числе финансовой.

По истечении трех месяцев суда будут признавать бесхозными, их подъемом займутся уполномоченные органы, но расходы потом все равно предстоит возместить бывшему владельцу имущества. Необходимые правовые акты для реализации этих положений премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить до 15 сентября.

Глава правительства также ожидает до 30 сентября проект плана мероприятий по подъему и утилизации затонувших в акватории Дальневосточного федерального округа судов, в том числе бесхозных, мешающих безопасному судоходству и создающих экологические риски.

Поручения даны по итогам поездки премьер-министра по регионам Дальнего Востока.