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Владельцам затонувших судов дадут три месяца, чтобы поднять их за свой счет 14:00
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31.08.2020 14:00
Рубрика: Власть

Владельцам затонувших судов дадут три месяца, чтобы поднять их за свой счет

Текст: Владимир Кузьмин

Собственникам затонувших судов дадут три месяца, чтобы поднять их добровольно за собственный счет. За нарушение этого срока предполагается усиление ответственности, в том числе финансовой.

Фото: Пресс-служба Уральского федерального университета
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По истечении трех месяцев суда будут признавать бесхозными, их подъемом займутся уполномоченные органы, но расходы потом все равно предстоит возместить бывшему владельцу имущества. Необходимые правовые акты для реализации этих положений премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить до 15 сентября.

Глава правительства также ожидает до 30 сентября проект плана мероприятий по подъему и утилизации затонувших в акватории Дальневосточного федерального округа судов, в том числе бесхозных, мешающих безопасному судоходству и создающих экологические риски.

Поручения даны по итогам поездки премьер-министра по регионам Дальнего Востока.

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