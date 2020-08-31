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31 августа 2020 г.

Закон Волгоградской области от 28 августа 2020 года № 73-ОД "Об установлении величины прожиточного минимума для пенсионеров в Волгоградской области на 2021 год"

Дата подписания 28 августа 2020 г.
Опубликован 31 августа 2020 г.

Принят Волгоградской областной Думой 20 августа 2020 года

Настоящий Закон принят во исполнение Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума для пенсионеров в Волгоградской области на 2021 год в размере 8569 рублей.

Статья 2

Прожиточный минимум для пенсионеров, установленный статьей 1 настоящего Закона, применяется для определения размера социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора Волгоградской областей Е.А.Харичкин



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