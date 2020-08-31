Закон Волгоградской области от 28 августа 2020 года № 73-ОД "Об установлении величины прожиточного минимума для пенсионеров в Волгоградской области на 2021 год"

Принят Волгоградской областной Думой 20 августа 2020 года

Настоящий Закон принят во исполнение Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума для пенсионеров в Волгоградской области на 2021 год в размере 8569 рублей.

Статья 2

Прожиточный минимум для пенсионеров, установленный статьей 1 настоящего Закона, применяется для определения размера социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора Волгоградской областей Е.А.Харичкин







