Закон Волгоградской области от 28 августа 2020 года № 73-ОД "Об установлении величины прожиточного минимума для пенсионеров в Волгоградской области на 2021 год"

Принят Волгоградской областной Думой 20 августа 2020 года
Настоящий Закон принят во исполнение Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации".
Статья 1
Установить величину прожиточного минимума для пенсионеров в Волгоградской области на 2021 год в размере 8569 рублей.
Статья 2
Прожиточный минимум для пенсионеров, установленный статьей 1 настоящего Закона, применяется для определения размера социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора Волгоградской областей Е.А.Харичкин
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