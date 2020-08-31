ВОЗ: Бесконтрольное открытие стран после карантина может стать катастрофой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступает за соблюдение осторожности при выходе стран из режима карантина. Поспешное открытие границ может привести к катастрофе. Такое мнение высказал сегодня на брифинге ВОЗ генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

"ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди на свои рабочие места. Но мы хотим видеть, как это происходит в безопасности. Чем больше страны контролируют вирус, тем больше они могут открываться. Открытие без контроля - это рецепт катастрофы", - приводит его слова РИА Новости.

Гебрейесус назвал четыре шага, которые должны предпринять государства. Первое - ограничить большие скопления людей, в том числе, концерты, спортивные и религиозные мероприятия. Во-вторых, обеспечить защиту наиболее уязвимых для вируса групп людей.

В-третьих, продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Четвертый пункт - усилить мероприятия по выявлению и отслеживанию контактов с заболевшими.