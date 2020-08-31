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31.08.2020 22:53
Рубрика: Общество

ВОЗ: COVID может свести на нет крупные достижения других сфер медицины

Текст: Андрей Васильев

Как показал опрос Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более чем в 90 процентах стран оказание обычных медицинских услуг было нарушено во время пандемии, при этом значительный прогресс в области оказания медицинской помощи, который был достигнут за два последних десятилетия, может быть сведен на нет коронавирусом.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Опрос проводился с мая по июль в более чем 100 странах, отмечает Guardian. Среди наиболее пострадавших сфер медицины были названы плановая иммунизация (70 процентов), планирование семьи (68 процентов), а также диагностика и лечение рака (55 процентов). 25 процентов респондентов заявили о сбоях в работе служб неотложной помощи.

Ранее ВОЗ часто предупреждала о негативном влиянии пандемии коронавируса на другие программы по спасению жизней и рассылала министерствам здравоохранения стран рекомендации по смягчению ее последствий. Однако впервые международная организация сообщила о масштабах угрозы для других сфер медицины. Влияние пандемии на основные медицинские услуги вызывает серьезную озабоченность экспертов в области здравоохранения, полагающих, что в некоторых странах из-за этого увеличилось количество смертей, не связанных с коронавирусом.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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