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31.08.2020 18:45
Рубрика: Власть

Квартира с видом на достройку

Верховный суд разъяснил, почему нельзя оформить собственность на жилье, если оно еще не готово
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8248)
Верховный суд РФ пересмотрел результаты многолетнего спора граждан с застройщиком, который достраивал многоквартирный дом после банкротства предшественника.
Мало нарисовать дом. Его надо еще и построить. И только тогда можно будет оформить квартиру в собственность. Фото: Сергей Михеев/ РГ Мало нарисовать дом. Его надо еще и построить. И только тогда можно будет оформить квартиру в собственность. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Мало нарисовать дом. Его надо еще и построить. И только тогда можно будет оформить квартиру в собственность. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Потенциальные новоселы, заметив, что давно ожидаемое вселение откладывается и может вообще не состояться, решили подстраховаться и стать хозяевами еще недостроенного жилья, то есть оформить на него право собственности еще до получения ключей.

Фото: utah778 / istock
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В аналогичную ситуацию с проблемным новостроем попадают или могут попасть в будущем немало наших граждан. Ведь не секрет, что далеко не каждая стройка заканчивается в срок, который был обещан фирмой изначально. Можно даже сказать, что редкий застройщик соблюдает названные им же сроки окончания строительства. Задержки, как правило, составляют в лучшем случае месяцы, а в худшем - годы.

Поэтому разъяснения Верховным судом РФ норм права, которые действуют в аналогичной ситуации, могут оказаться полезны многим гражданам.

Наша история началась в Самаре почти стандартно - застройщик стал возводить дом и объявил на будущее жилье весьма привлекательные цены, значительно дешевле, чем у конкурентов. И граждане на такое заманчивое предложение отреагировали - сотни человек, как говорится, еще на стадии фундамента, оплатили свои будущие квартиры.

Правда, строился этот дом без разрешительной документации. Позже выяснится, что и квартиры в нем фирма продала по нескольку раз разным людям и не стала регистрировать договора. К сожалению, подобные настораживающие моменты не остановили граждан, которые такие серьезные детали просто не заметили, отреагировав лишь на небольшую стоимость будущего жилья.

Итог такого "бизнеса" также оказался печально стандартным - застройщик дом не достроил, разорился и исчез в неизвестном направлении с деньгами несостоявшихся новоселов. Прошли годы, и у недостроенной коробки объявился новый хозяин - фирма, которая и стала ударными темпами достраивать дом. Дала объявление о продаже там квартир.

У тех, кто остался и без жилья, и без денег после исчезновения прежнего застройщика, родилась вполне предсказуемая идея - стать настоящими собственниками уже оплаченных квартир. А так как у нового хозяина дома перед этими людьми не было никаких обязательств, то несостоявшиеся новоселы обратились в суды и подали иски о признании права собственности на несуществующие квартиры.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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И начались судебные процессы. Местные три суда пошли пострадавшим навстречу. Но Верховный суд РФ с такой щедростью не согласился. Суд растолковал своим коллегам, что если застройщик обанкротился и не закончил дом, то дольщики по закону не могут получить право собственности в недостроенном доме.

Многострадальный дом, о котором идет речь, в Самаре начали возводить еще в 2003 году. Через пять лет стройка встала, а на следующий год - 2009-й - компания вообще обанкротилась. Строительство многоквартирного дома возобновилось только в 2017 году и с новым застройщиком. Но "старые" дольщики решили добиться признания за собой прав собственности на недостроенные квартиры.

В итоге всех многочисленных разбирательств областной суд признал их права на "долю в праве общей долевой собственности на жилой дом" в виде конкретных квартир. Местные суды, признав право граждан на недостроенные квартиры, заявили, что право собственности надо защитить независимо от того, закончен дом или нет.

Фирма, достроившая дом, понятно, с таким решением согласиться не могла. И она пошла дальше и выше. И у нового застройщика были "человеческие" аргументы.

Еще в самарских судах выяснилось, что такое решение - признать обманутых граждан собственниками - нарушает "права третьих лиц", ведь у достроенных квартир уже были другие хозяева. Именно они обращали внимание на то, что новый застройщик изменил проектную документацию и в результате границы некоторых жилых помещений наложились друг на друга. Но местные суды это не услышали.

Верховный суд, куда в итоге дошло это дело, напомнил, что дольщик может получить в собственность только достроенную квартиру. Если строительство жилого дома не завершено и квартир на самом деле пока не существует, то и право собственности на них получить нельзя.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Суд также раскритиковал решение местных судов признать право именно на "долю в общей долевой собственности". Ни закон, ни договор не предусматривают, что оно возникает.

По мнению Верховного суда, несостоявшиеся новоселы могут "обратиться в суд к надлежащему ответчику с надлежащим требованием".

Верховный суд также сказал, что в этом случае, если несколько дольщиков претендуют на одну квартиру, а при этом еще и границы помещений не совпадают, то нельзя требовать признания собственности на жилье, а надо обращаться к новому застройщику и просить переоформить договор. Ведь новый застройщик переделал проект.

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