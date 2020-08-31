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Рубрика: Общество

Вслед за РФ вакцины от COVID-19 ускоренно зарегистрируют в США, Китае и Великобритании

Текст: Ирина Невинная
В условиях непрекращающейся пандемии все больше государств следуют примеру России и объявляют об изменении правил регистрации новых вакцин против COVID-19. За последние дни об ускоренной регистрации вакцин в связи с чрезвычайными обстоятельствами заявили Китай, Великобритания, а также США.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отмечает желание американских и британских властей следовать процедуре ускоренной регистрации вакцин против коронавируса, которая была применена в Российской Федерации, - прокомментировал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. - Буквально недавно наши партнеры из США и Великобритании подвергли Россию агрессивной критике за регистрацию первой в мире вакцины против COVID-19 "Спутник V", однако спустя несколько недель правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявило о возможности ускоренной регистрации британской вакцины, а спустя два дня с аналогичным заявлением выступил глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Стивен Хан. Он заявил о возможности регистрации вакцины до окончания Фазы 3 клинических исследований, тем самым в точности следуя примеру России".

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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В РФПИ заявляют об открытости и готовности сотрудничать со всеми государствами, в том числе и по выбору новых алгоритмов ускоренного вывода вакцин в гражданский оборот на определенных условиях. "Мы поддерживаем стремление наших партнеров обезопасить собственных граждан и готовы предложить им всестороннюю поддержку и экспертизу для скорейшего одобрения наиболее эффективных и безопасных препаратов против коронавируса, - заявил Кирилл Дмитриев. - Как я уже упоминал, шокированный успехами России западный мир, должен был пройти через четыре стадии принятия неизбежного: отрицание, гнев, депрессию и, в конце концов, принятие. Недавние заявления показывают, что мы уже прошли стадию депрессии и наступило принятие того, что российский подход оказался наиболее правильным".

Общество Здоровье Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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