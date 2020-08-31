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31.08.2020 19:09
Рубрика: Экономика

Вводится маркировка духов и фотокамер

Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8248)
До 30 сентября производители и импортеры, оптовые компании и розничные магазины должны промаркировать парфюмерную продукцию, включая духи, туалетную воду и одеколоны, а также фототовары, которые ввозятся в Россию. С 1 октября все сведения о передвижении парфюмерии будут передаваться в цифровую систему "Честный знак". Для этого на упаковку или этикетку будут наноситься коды Data Matrix.
"Антиконтрафактный" код становится обязательным как для любительской, так и для профессиональной фототехники. Фото: Сергей Михеев/ РГ "Антиконтрафактный" код становится обязательным как для любительской, так и для профессиональной фототехники. Фото: Сергей Михеев/ РГ
"Антиконтрафактный" код становится обязательным как для любительской, так и для профессиональной фототехники. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Для потребителя наличие кода - повод разобраться с происхождением парфюма прямо на месте, в магазине. При помощи специального приложения на мобильном устройстве потребители могут просканировать код и прочитать все сведения о товаре перед покупкой. Если по коду ничего не найдено, значит продукция скорее всего ввезена нелегально.

Фото: iStock
Маркировку могут ввести почти для всех продуктов

Вместе с тем для некоторых категорий парфюмерии маркировка не нужна. К примеру, для пробников объемом до 3 мл, которые продаются потребителю, рассказал руководитель товарной группы "Парфюмерия" оператора цифровой маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Сергей Парфенов. Также не требуется маркировать пробники. По данным ЦРПТ, к маркировке парфюма присоединились более 4,7 тыс. участников оборота.

Кроме парфюмерной продукции до 30 сентября к маркировке должны присоединиться все участники оборота фототоваров (производители, импортеры, дистрибьютеры, розница). С 1 октября маркировать продукцию этой группы товаров - фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки - нужно будет в обязательном порядке.

Экономика Товары и цены Вступают в силу в сентябре 2020 года

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