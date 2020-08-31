Вводится маркировка духов и фотокамер

Для потребителя наличие кода - повод разобраться с происхождением парфюма прямо на месте, в магазине. При помощи специального приложения на мобильном устройстве потребители могут просканировать код и прочитать все сведения о товаре перед покупкой. Если по коду ничего не найдено, значит продукция скорее всего ввезена нелегально.
Вместе с тем для некоторых категорий парфюмерии маркировка не нужна. К примеру, для пробников объемом до 3 мл, которые продаются потребителю, рассказал руководитель товарной группы "Парфюмерия" оператора цифровой маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Сергей Парфенов. Также не требуется маркировать пробники. По данным ЦРПТ, к маркировке парфюма присоединились более 4,7 тыс. участников оборота.
Кроме парфюмерной продукции до 30 сентября к маркировке должны присоединиться все участники оборота фототоваров (производители, импортеры, дистрибьютеры, розница). С 1 октября маркировать продукцию этой группы товаров - фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки - нужно будет в обязательном порядке.