Samsung выпустил смартфон-монстр с огромной батареей. Он стоит 32 тысячи рублей

Компания Samsung готова к старту приема предварительных заказов на смартфон Galaxy M51, одной из главных особенностей которого стал сверхъемкий аккумулятор на 7000 мАч.
Новинка, помимо гигантской батареи (поддерживающей зарядку на мощности 25 Вт), оснащается AMOLED-дисплеем с диагональю 6,7 дюйма и вырезом под фронтальную камеру в верхней центральной части.
Квадрокамера оснащается четырьмя модулями: основным объективом на 64 Мп (угол обзора 81 градус), ультрашироким на 12 Мп (угол обзора - 23 градуса), макро на 5 Мп и сенсором глубины на 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.
Аппарат имеет 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной (расширяется с помощью карт памяти емкостью до 512 Гб). Samsung Galaxy M51 работает под управлением Android 10 с фирменной оболочкой One UI. Стоимость девайса в Европе составляет 360 евро, или около 32 тысяч рублей.
За такие деньги у новинки практически нет конкурентов, однако минус у аппарата имеется. На сайте производителя ничего не говорится о модуле NFC - вероятно, включить на Galaxy M51 бесконтактную оплату Samsung Pay или Google Pay не получится.