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Samsung выпустил смартфон-монстр с огромной батареей. Он стоит 32 тысячи рублей

Текст:   Антон Благовещенский
31.08.2020,  
19:10
Galaxy M51. Фото: Samsung Galaxy M51. Фото: Samsung
Galaxy M51. Фото: Samsung

Компания Samsung готова к старту приема предварительных заказов на смартфон Galaxy M51, одной из главных особенностей которого стал сверхъемкий аккумулятор на 7000 мАч.

Galaxy M51. Фото: Samsung

Новинка, помимо гигантской батареи (поддерживающей зарядку на мощности 25 Вт), оснащается AMOLED-дисплеем с диагональю 6,7 дюйма и вырезом под фронтальную камеру в верхней центральной части.

Квадрокамера оснащается четырьмя модулями: основным объективом на 64 Мп (угол обзора 81 градус), ультрашироким на 12 Мп (угол обзора - 23 градуса), макро на 5 Мп и сенсором глубины на 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп.

Аппарат имеет 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной (расширяется с помощью карт памяти емкостью до 512 Гб). Samsung Galaxy M51 работает под управлением Android 10 с фирменной оболочкой One UI. Стоимость девайса в Европе составляет 360 евро, или около 32 тысяч рублей.

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За такие деньги у новинки практически нет конкурентов, однако минус у аппарата имеется. На сайте производителя ничего не говорится о модуле NFC - вероятно, включить на Galaxy M51 бесконтактную оплату Samsung Pay или Google Pay не получится.

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