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Вышел трейлер фильма ужасов про стендап-комика "Последний смех"

Новости
    31.08.2020, 14:46
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ High Octane Pictures Фото: youtube.com/ High Octane Pictures
Фото: youtube.com/ High Octane Pictures

Продолжая тему умеренной киноэкзотики: компания High Octane Pictures на своем YouTube-канале показала трейлер слэшера "Последний смех" (The Last Laugh). Выглядящий как отчетливая попытка автора картины позаигрывать с джалло: представьте себе "Призрака оперы", но только со стендап-комиком.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "мобильного хоррора" "Давай поиграем"

Речь в фильме про Майлза Паркса, талантливого и подающего надежды шутника. При этом прошлое парня "отмечено трагедией, поставившей комика в зависимость от лекарств". В какой-то момент ситуация с препаратами начала выходить из-под контроля и ставить на карьере Паркса крестик… но он собрался, взял себя в руки, и вот - выступление, которое может открыть все пути-дорожки на самые престижные площадки.

Что может пойти не так? Да много чего. Например, Майлз обнаружит в гримерке труп. Спрячет его, пытаясь избежать нежелательной шумихи… и начнется всякое зловещее. А именно - некто настойчивый в маске и с огромным кровавым свиноколом! То есть тут уж как-то не смешно уже совсем.

Режиссер и сценарист - Джереми Берг (сайфай-хоррор "Шар"). Беднягу Майлза сыграл Стив Ванденрзи ("Закопанные на заднем дворе").

Премьера вампуки - 15 сентября.

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