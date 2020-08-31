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Вышел русский трейлер зообоевика с Меган Фокс "Львица"

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    31.08.2020, 13:52
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Нарядно! Задорно! До широкого российского проката добирается экзотический боевик совместного производства Великобритании и ЮАР "Львица" (Rogue).

Фото: youtube.com/ Rotten Tomatoes TV
Вышел трейлер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов"

Локализованный трейлер картины с рейтингом R доступен на YouTube-канале MEGOGO Distribution. А про саму картину стоит на старте знать следующее: режиссер ее - М. Дж. Бассет, работавшая на "Видоизмененном углероде", "Эше против зловещих мертвецов", снявшая "Соломона Кейна" и второй "Сайлент Хилл".

В главной роли - Меган "Трансформеры" Фокс. Плюс Грег Крик ("Черное зеркало"), Брэндон Оре ("Район №9"), Джессика Сотто ("Родина: Форт Салем"), Ли-Энн Либенберг ("Кровавая езда").

Скучали же наверное по очень неплохому, хоть и вяло принятому приключенческому триллеру с Килмером и Дугласом "Призрак и Тьма"? Если да, то лента Бассет специально для вас.

Меган Фокс играет командира наемников Саманту. Миссия ее группы в Африке - спасти похищенную дочь местного губернатора. "Но когда операция срывается, группа Сэм оказывается в самом сердце пустыни, а по следам за ними идут не только похитители, но и разъяренные львы", - нагнетает синопсис.

При этом стоит заметить, что далее наемников угораздило попытаться забаррикадироваться на заброшенной львиной ферме с дурной репутацией, где раньше браконьеры выращивали животных для того, чтобы "продавать по частям на черном рынке".

В кино - с 24 сентября.

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