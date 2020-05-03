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Названа дата премьеры новых "Трансформеров"

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    03.05.2020, 14:24
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Кинокомпания Paramount назначила дату выхода нового фильма по франшизе "Трансформеры" - 24 июня 2022 года. Об этом сообщает Deadline.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Сейчас в разработке студии находятся сразу два кинопроекта по этой вселенной.

Первый возглавляет Джеймс Вандербилт, поработавший ранее над сценарием неудачного сиквела "Дня независимости".

Согласно источнику, лента будет основана на спин-оффе Transformers: Beast Wars и расскажет о трансформерах, альтернативная форма которых похожа не на транспортные средства, а на различных зверей.

Второй доверили Джоби Харольду, участвовавшему в написании сценария "Меча короля Артура". Картина будет ближе к основной киносерии и может быть тесно связана с сольником Бамблби.

Какой именно из двух проектов запланирован на вышеуказанную дату пока неясно.

Ранее стало известно, что режиссеру "Истории игрушек 4" Джошу Кули доверили анимационный приквел "Трансформеров".

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