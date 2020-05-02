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Режиссеру "Истории игрушек 4" доверили приквел "Трансформеров"

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    03.05.2020, 13:22
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Джош Кули - обладатель премии "Оскар" за мультфильм "История игрушек 4" - назначен режиссером новой анимационной ленты по франшизе "Трансформеры". Об этом сообщает Variety.

Сценаристами выбраны Эндрю Баррер и Гэбриел Феррари, ранее поработавшие над "Человеком-муравьем и Осой" для Marvel.

Подробностей о сюжете новых "Трансформеров" немного. Пока известно лишь о том, что мультфильм будет слабо связан с серией игровых фильмов, его действия будут происходить на планете Кибертрон и расскажут о причинах войны между автоботами и десептиконами.

Анимационный приквел "Трансформеров" сейчас пребывает в самой ранней стадии производства, поэтому даже примерных сроков премьеры пока не называется.

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