Режиссеру "Истории игрушек 4" доверили приквел "Трансформеров"

Джош Кули - обладатель премии "Оскар" за мультфильм "История игрушек 4" - назначен режиссером новой анимационной ленты по франшизе "Трансформеры". Об этом сообщает Variety.

Сценаристами выбраны Эндрю Баррер и Гэбриел Феррари, ранее поработавшие над "Человеком-муравьем и Осой" для Marvel.

Подробностей о сюжете новых "Трансформеров" немного. Пока известно лишь о том, что мультфильм будет слабо связан с серией игровых фильмов, его действия будут происходить на планете Кибертрон и расскажут о причинах войны между автоботами и десептиконами.

Анимационный приквел "Трансформеров" сейчас пребывает в самой ранней стадии производства, поэтому даже примерных сроков премьеры пока не называется.