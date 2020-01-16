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Rotten Tomatoes раздали "золотые помидоры" лучшим фильмам 2019 года

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    14.01.2020, 20:05
Текст:   Богдан Бобров

На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes, который определяет степень "свежести" того или иного фильма по соотношению положительных и отрицательных рецензий, подведены итоги 2019 года.

Победители различных номинаций получили в качестве награды почетный знак отличия в виде "золотого помидора".

Выше всех остальных оценена лента "Мстители: Финал" - она получила награды как "Лучший фильм в широком прокате" и "Лучшая экранизация комиксов".

Южнокорейские "Паразиты" признаны "Лучшим фильмом в ограниченном прокате", "Лучшим иностранным фильмом" и "Лучшей драмой".

Фото: kinopoisk.ru
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Ковбой Вуди и компания из "Истории игрушек 4" принесли Джошу Кули победу в номинации "Лучший режиссерский дебют" и "Лучший анимационный проект".

Вот как распределились награды в ранжировании по жанрам:

Лучший экшн - "Джон Уик 3".

Лучший музыкальный фильм - "Рокетмен".

Лучший фантастический фильм - "К звездам".

Лучший хоррор - "Мы".

Лучший триллер - "Достать ножи".

Среди телепроектов награды распределились следующим образом:

Лучший новый сериал - "Хранители".

Лучший продолжающийся сериал - "Дрянь".

Лучший мини-сериал - "Чернобыль".

В отборе участвовали картины, выпущенные в американский прокат в 2019 календарном году и имеющие не менее 40 рецензий, для сериалов - не менее 20.

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