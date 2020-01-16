Rotten Tomatoes раздали "золотые помидоры" лучшим фильмам 2019 года

На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes, который определяет степень "свежести" того или иного фильма по соотношению положительных и отрицательных рецензий, подведены итоги 2019 года.
Победители различных номинаций получили в качестве награды почетный знак отличия в виде "золотого помидора".
Выше всех остальных оценена лента "Мстители: Финал" - она получила награды как "Лучший фильм в широком прокате" и "Лучшая экранизация комиксов".
Южнокорейские "Паразиты" признаны "Лучшим фильмом в ограниченном прокате", "Лучшим иностранным фильмом" и "Лучшей драмой".
Ковбой Вуди и компания из "Истории игрушек 4" принесли Джошу Кули победу в номинации "Лучший режиссерский дебют" и "Лучший анимационный проект".
Вот как распределились награды в ранжировании по жанрам:
Лучший экшн - "Джон Уик 3".
Лучший музыкальный фильм - "Рокетмен".
Лучший фантастический фильм - "К звездам".
Лучший хоррор - "Мы".
Лучший триллер - "Достать ножи".
Среди телепроектов награды распределились следующим образом:
Лучший новый сериал - "Хранители".
Лучший продолжающийся сериал - "Дрянь".
Лучший мини-сериал - "Чернобыль".
В отборе участвовали картины, выпущенные в американский прокат в 2019 календарном году и имеющие не менее 40 рецензий, для сериалов - не менее 20.