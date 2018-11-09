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Фото: появились новости о съемках сериала "Хранители"

НОВОСТЬ09.11.2018, 10:53
Текст:   Генри Достоевский
Кадры из мультсериала "Хранители" (2008). Фото: kinopoisk.ru Кадры из мультсериала "Хранители" (2008). Фото: kinopoisk.ru
Кадры из мультсериала "Хранители" (2008). Фото: kinopoisk.ru

Появились фото и новости о крупном пополнении в составе сериала HBO "Хранители".

Несмотря на то, что создатели "Хранителей", как и авторы многих потенциально любопытных проектов, едва делятся информацией, некоторые подробности все же умудряются попасть в прессу.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, что, согласно обещаниям шоураннера и сценариста Дэймона Линделофа ("Остаться в живых", "Оставленные"), сериал почти не будет связан с одноименным полнометражным фильмом Зака Снайдера, а сосредоточится на других персонажах и аспектах оригинальной графической антиутопии Алана Мура и Дэйва Гиббонса.

Более того - планируется, что политическая составляющая проекта будет учитывать все последние мировые тенденции и веяния, не забывая о России, Британии, США и т.д., а все размышления о конце света приобретут самые современные черты.

Помимо этого, как сообщает SlashFilm, актерский состав сериала "Хранители" от HBO усилили своим появлением сразу несколько знаменательных личностей. Это:

- Джереми Айронс, который сыграет постаревшего гениального миллиардера Озимандию, он же Адриан Вейдт (в оригинальном фильме его роль исполнил Мэттью Гуд). Уничтожил тысячи людей, чтобы избежать ядерного Армагеддона и объединил их, создав для этого иллюзию инопланетного вторжения;

- Джин Смарт ("Фарго", "Легион") - таинственный агент ФБР по фамилии Блейк, отслеживающая так называемых линчевателей. Фамилия героини отсылает к противоречивому персонажу Эдварду Блейку, известному как Комедиант (в честь которого известный блогер-киноман Евгений Баженов взял себе псевдоним BadComedian).

Не исключено, что это может быть лишь отсылкой, а, возможно, она как-то связана с той работой для правительства, которой до своей гибели занимался Комедиант.

Остальной актерский состав следующий:

- Реджина Кинг ("Семь секунд");

- Дон Джонсон;

- Тим Блейк Нельсон;

Фото: kinopoisk.ru
По сериалу "Во все тяжкие" снимут фильм

- Луис Госсетт ("Бездна");

- Аделаида Клеменс ("Сайлент Хилл 2");

- Том Мисон (сериал "Сонная лощина");

- Эндрю Ховард ("Области тьмы", "Револьвер");

- Фрэнсис Фишер ("Титаник", "Фарго", "Секретные материалы");

- Джейкоб Минг-Трент ("Накормить зверя");

- Яхья Абдул-Марин II ("Аквамен").

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