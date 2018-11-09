Фото: появились новости о съемках сериала "Хранители"

Появились фото и новости о крупном пополнении в составе сериала HBO "Хранители".
Несмотря на то, что создатели "Хранителей", как и авторы многих потенциально любопытных проектов, едва делятся информацией, некоторые подробности все же умудряются попасть в прессу.
Напомним, что, согласно обещаниям шоураннера и сценариста Дэймона Линделофа ("Остаться в живых", "Оставленные"), сериал почти не будет связан с одноименным полнометражным фильмом Зака Снайдера, а сосредоточится на других персонажах и аспектах оригинальной графической антиутопии Алана Мура и Дэйва Гиббонса.
Более того - планируется, что политическая составляющая проекта будет учитывать все последние мировые тенденции и веяния, не забывая о России, Британии, США и т.д., а все размышления о конце света приобретут самые современные черты.
Помимо этого, как сообщает SlashFilm, актерский состав сериала "Хранители" от HBO усилили своим появлением сразу несколько знаменательных личностей. Это:
- Джереми Айронс, который сыграет постаревшего гениального миллиардера Озимандию, он же Адриан Вейдт (в оригинальном фильме его роль исполнил Мэттью Гуд). Уничтожил тысячи людей, чтобы избежать ядерного Армагеддона и объединил их, создав для этого иллюзию инопланетного вторжения;
- Джин Смарт ("Фарго", "Легион") - таинственный агент ФБР по фамилии Блейк, отслеживающая так называемых линчевателей. Фамилия героини отсылает к противоречивому персонажу Эдварду Блейку, известному как Комедиант (в честь которого известный блогер-киноман Евгений Баженов взял себе псевдоним BadComedian).
Не исключено, что это может быть лишь отсылкой, а, возможно, она как-то связана с той работой для правительства, которой до своей гибели занимался Комедиант.
Watchmen is gonna be something else, mark my words. pic.twitter.com/dcL0kshb81— baji (@AemonBarz) 8 ноября 2018 г.
Остальной актерский состав следующий:
- Реджина Кинг ("Семь секунд");
- Дон Джонсон;
- Тим Блейк Нельсон;
- Луис Госсетт ("Бездна");
- Аделаида Клеменс ("Сайлент Хилл 2");
- Том Мисон (сериал "Сонная лощина");
- Эндрю Ховард ("Области тьмы", "Револьвер");
- Фрэнсис Фишер ("Титаник", "Фарго", "Секретные материалы");
- Джейкоб Минг-Трент ("Накормить зверя");
- Яхья Абдул-Марин II ("Аквамен").