Вышел трейлер фильма с Брэдом Питтом в роли астронавта-аутиста

На YouTube опубликован второй трейлер фантастической драмы "К звездам" (Ad Astra). Значительно более впечатляющий, чем первый.

В центре картины режиссера Джеймса Грэя ("Маленькая Одесса", "Затерянный город Z"), сценарий которой навеян романом Конрада "Сердце тьмы", - Рой МакБрайд, "немного аутичный космический инженер", предпринимающий путешествие сквозь Солнечную систему в поисках своего отца (Томми Ли Джонс). Двадцать лет назад бесследно сгинувшего, направившись к Нептуну в поисках внеземной жизни.

Но кону - судьба человечества.

В остальных ролях: Дональд Сазерленд, Лив Тайлер, Рут Негга, Джейми Кеннеди, Рави Капур, Джон Ортис.

Российская премьера - 26 сентября.