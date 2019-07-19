Новости

Инну Чурикову перевели из реанимации в обычную палату 16:03
Видео: любимые роли Александра Ширвиндта 15:42
"Хороший русский" из "Очень странных дел" отказался от "Чернобыля" 15:16
Стали известны сюжет и актерский состав четвертого сезона "Фарго" 14:31
Умер актер из "Каменской" и "Бронзовой птицы" Августин Милованов 14:11

Вышел трейлер фильма с Брэдом Питтом в роли астронавта-аутиста

Новости
    19.07.2019, 17:27
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube опубликован второй трейлер фантастической драмы "К звездам" (Ad Astra). Значительно более впечатляющий, чем первый.

В центре картины режиссера Джеймса Грэя ("Маленькая Одесса", "Затерянный город Z"), сценарий которой навеян романом Конрада "Сердце тьмы", - Рой МакБрайд, "немного аутичный космический инженер", предпринимающий путешествие сквозь Солнечную систему в поисках своего отца (Томми Ли Джонс). Двадцать лет назад бесследно сгинувшего, направившись к Нептуну в поисках внеземной жизни.

Но кону - судьба человечества.

В остальных ролях: Дональд Сазерленд, Лив Тайлер, Рут Негга, Джейми Кеннеди, Рави Капур, Джон Ортис.

Российская премьера - 26 сентября.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел тизер финального сезона "Мистера Робота" 13:22
Вышел трейлер продолжения "Джея и Молчаливого Боба" 13:15
Нелепый трейлер мюзикла "Кошки" вызвал волну насмешек в Сети 12:39
Вышел трейлер сериала по "Темным началам" Филипа Пулмана 11:44
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер продолжения "Лучшего стрелка" с Томом Крузом 11:24
Вышел финальный русский трейлер "Оно 2" 18.07.2019
Отца темнокожей русалочки может сыграть испанец Хавьер Бардем 18.07.2019
⧣ трейлер
Фото: youtube.com
Опубликован первый трейлер сериала с Безруковым и Хабенским "Обитель" 17.07.2019
Трейлер: Дженнифер Лопес сыграла стриптизершу 17.07.2019
Вышел новый трейлер фанатского полнометражного фильма по "Ведьмаку" 16.07.2019
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ GAMEOST
Создатель "Секретных материалов" снимет телесериал по Warhammer 40,000 18.07.2019
Тайка Вайтити станет режиссером четвертого "Тора" 17.07.2019
К черепашкам-ниндзя присоединится черепашка-ниндзя-женщина 15.07.2019