Вышел трейлер фильма с Брэдом Питтом в роли астронавта-аутиста

Студия Fox показала первый трейлер научно-фантастической драмы "К звёздам" (Ad Astra) с лауреатом "Оскара" Брэдом Питтом в главной роли.

У Питта - роль страдающего аутизмом инженера-астронавта Роя МакБрайда, который отправляется на поиски своего отца, бесследно пропавшего двадцать лет - в попытке выйти на контакт с внеземной цивилизацией в районе планеты Нептун.

В процессе Рой, как водится, раскроет великий секрет, определяющий место человечества в космосе.

Режиссер и соавтор сценария - Джеймс Грэй ("Маленькая Одесса", "Затерянный город Z").

В остальных ролях: Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, Лив Тайлер, Рут Негга, Джейми Кеннеди, Рави Капур, Джон Ортис.

В прокат фильм выходит 20 сентября.