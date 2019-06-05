Вышел трейлер фильма с Брэдом Питтом в роли астронавта-аутиста

Студия Fox показала первый трейлер научно-фантастической драмы "К звёздам" (Ad Astra) с лауреатом "Оскара" Брэдом Питтом в главной роли.
ส่องตัวอย่างแรกซับไทย พร้อมโปสเตอร์ "Ad Astra" เมื่อ แบรด พิตต์ ต้องข้ามอวกาศเพื่อภารกิจส ...https://t.co/Q9HDCyaN2R pic.twitter.com/N3EzckGM0F— Starupdate.com (@webstarupdate) 5 июня 2019 г.
У Питта - роль страдающего аутизмом инженера-астронавта Роя МакБрайда, который отправляется на поиски своего отца, бесследно пропавшего двадцать лет - в попытке выйти на контакт с внеземной цивилизацией в районе планеты Нептун.
В процессе Рой, как водится, раскроет великий секрет, определяющий место человечества в космосе.
Режиссер и соавтор сценария - Джеймс Грэй ("Маленькая Одесса", "Затерянный город Z").
В остальных ролях: Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, Лив Тайлер, Рут Негга, Джейми Кеннеди, Рави Капур, Джон Ортис.
В прокат фильм выходит 20 сентября.