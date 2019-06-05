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Вышел трейлер фильма с Брэдом Питтом в роли астронавта-аутиста

Новости
    05.06.2019, 12:59
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Студия Fox показала первый трейлер научно-фантастической драмы "К звёздам" (Ad Astra) с лауреатом "Оскара" Брэдом Питтом в главной роли.

У Питта - роль страдающего аутизмом инженера-астронавта Роя МакБрайда, который отправляется на поиски своего отца, бесследно пропавшего двадцать лет - в попытке выйти на контакт с внеземной цивилизацией в районе планеты Нептун.

Фото: kinopoisk.ru
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В процессе Рой, как водится, раскроет великий секрет, определяющий место человечества в космосе.    

Режиссер и соавтор сценария - Джеймс Грэй ("Маленькая Одесса", "Затерянный город Z").

В остальных ролях: Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд, Лив Тайлер, Рут Негга, Джейми Кеннеди, Рави Капур, Джон Ортис.

В прокат фильм выходит 20 сентября.

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