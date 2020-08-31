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31.08.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 4993 случая COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 27,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам:

  • 1. Москва 685
  • 2. Санкт-Петербург 188
  • 3. Московская область 146
  • 4. Нижегородская область 138
  • 5. Республика Калмыкия 132
  • 6. Ставропольский край 128
  • 7. Ростовская область 128
  • 8. Свердловская область 119
  • 9. Красноярский край 110
  • 10. Томская область 110
  • 11. Воронежская область 98
  • 12. Волгоградская область 95
  • 13. Саратовская область 94
  • 14. Кемеровская область 92
  • 15. Ульяновская область 91
  • 16. Краснодарский край 87
  • 17. Оренбургская область 83
  • 18. Самарская область 79
  • 19. Приморский край 79
  • 20. Иркутская область 78
  • 21. Республика Дагестан 71
  • 22. Пензенская область 68
  • 23. Хабаровский край 68
  • 24. Мурманская область 67
  • 25. Ханты-Мансийский АО 66
  • 26. Кировская область 65
  • 27. Алтайский край 65
  • 28. Челябинская область 62
  • 29. Новосибирская область 60
  • 30. Пермский край 55
  • 31. Республика Бурятия 53
  • 32. Республика Крым 52
  • 33. Карачаево-Черкесская Республика 49
  • 34. Сахалинская область 49
  • 35. Орловская область 47
  • 36. Тюменская область 47
  • 37. Ямало-Ненецкий АО 47
  • 38. Белгородская область 45
  • 39. Архангельская область 42
  • 40. Омская область 41
  • 41. Республика Саха (Якутия) 41
  • 42. Ярославская область 40
  • 43. Ивановская область 37
  • 44. Костромская область 36
  • 45. Астраханская область 35
  • 46. Брянская область 33
  • 47. Вологодская область 33
  • 48. Калужская область 32
  • 49. Республика Карелия 32
  • 50. Ленинградская область 32
  • 51. Псковская область 32
  • 52. Республика Башкортостан 32
  • 53. Республика Мордовия 32
  • 54. Липецкая область 31
  • 55. Чувашская Республика 31
  • 56. Амурская область 31
  • 57. Республика Коми 30
  • 58. Забайкальский край 30
  • 59. Республика Ингушетия 29
  • 60. Удмуртская Республика 29
  • 61. Тульская область 28
  • 62. Республика Татарстан 28
  • 63. Республика Тыва 28
  • 64. Владимирская область 26
  • 65. Рязанская область 26
  • 66. Кабардино-Балкарская Республика 26
  • 67. Курская область 25
  • 68. Тамбовская область 25
  • 69. Тверская область 24
  • 70. Курганская область 24
  • 71. Магаданская область 24
  • 72. Республика Алтай 22
  • 73. Новгородская область 21
  • 74. Республика Северная Осетия 21
  • 75. Республика Хакасия 19
  • 76. Республика Адыгея 17
  • 77. Республика Марий Эл 16
  • 78. Калининградская область 15
  • 79. Камчатский край 11
  • 80. Смоленская область 10
  • 81. г.Севастополь 9
  • 82. Еврейская АО 6
  • 83. Чеченская Республика 5
Всего в России зарегистрировано 995 319 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Ненецкий АО, Чукотский АО 0%
  • 2. Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика 0,2%
  • 3. Москва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Тульская область 0,3%

За последние сутки подтверждено 83 летальных случая:

  1. Московская область 2
  2. Тверская область 2
  3. Тульская область 2
  4. Ярославская область 1
  5. Москва 12
  6. Краснодарский край 5
  7. Астраханская область 1
  8. Волгоградская область 4
  9. Ростовская область 3
  10. Республика Дагестан 2
  11. Кабардино-Балкарская Республика 1
  12. Ставропольский край 4
  13. Пермский край 2
  14. Нижегородская область 4
  15. Саратовская область 2
  16. Ульяновская область 8
  17. Свердловская область 2
  18. Ханты-Мансийский АО 1
  19. Алтайский край 2
  20. Красноярский край 7
  21. Новосибирская область 3
  22. Омская область 7
  23. Томская область 2
  24. Республика Саха (Якутия) 2
  25. Забайкальский край 1
  26. Хабаровский край 1
За весь период пандемии в России умерли 17 176 человек

За прошедшие сутки выписано из стационаров 2405 человек выздоровевших:

  1. Брянская область 3
  2. Владимирская область 12
  3. Воронежская область 24
  4. Ивановская область 5
  5. Калужская область 12
  6. Костромская область 13
  7. Московская область 103
  8. Орловская область 40
  9. Смоленская область 11
  10. Тамбовская область 9
  11. Тульская область 31
  12. Ярославская область 6
  13. Москва 916
  14. Республика Коми 23
  15. Ненецкий автономный округ 1
  16. Вологодская область 3
  17. Мурманская область 31
  18. Псковская область 9
  19. Санкт-Петербург 96
  20. Республика Адыгея 38
  21. Республика Крым 6
  22. Краснодарский край 28
  23. Астраханская область 16
  24. Волгоградская область 54
  25. Ростовская область 45
  26. Севастополь 1
  27. Республика Дагестан 39
  28. Республика Ингушетия 2
  29. Кабардино-Балкарская Республика 15
  30. Чеченская Республика 5
  31. Ставропольский край 2
  32. Республика Мордовия 24
  33. Республика Чувашия 25
  34. Нижегородская область 16
  35. Оренбургская область 87
  36. Пензенская область 10
  37. Самарская область 9
  38. Саратовская область 11
  39. Курганская область 27
  40. Свердловская область 58
  41. Тюменская область 6
  42. Ханты-Мансийский АО 85
  43. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  44. Челябинская область 6
  45. Республика Алтай 29
  46. Республика Тыва 32
  47. Республика Хакасия 3
  48. Алтайский край 45
  49. Красноярский край 57
  50. Иркутская область 14
  51. Кемеровская область 22
  52. Новосибирская область 51
  53. Томская область 15
  54. Республика Саха (Якутия) 4
  55. Забайкальский край 25
  56. Камчатский край 1
  57. Приморский край 54
  58. Амурская область 17
  59. Магаданская область 13
  60. Хабаровский край 42
  61. Сахалинская область 15
За весь период пандемии из стационаров страны выписано 809 387 выздоровевших
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