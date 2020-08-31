За сутки в России подтверждено 4993 случая COVID-19 в 83 регионах

Распределение по субъектам:

1. Москва 685

2. Санкт-Петербург 188

3. Московская область 146

4. Нижегородская область 138

5. Республика Калмыкия 132

6. Ставропольский край 128

7. Ростовская область 128

8. Свердловская область 119

9. Красноярский край 110

10. Томская область 110

11. Воронежская область 98

12. Волгоградская область 95

13. Саратовская область 94

14. Кемеровская область 92

15. Ульяновская область 91

16. Краснодарский край 87

17. Оренбургская область 83

18. Самарская область 79

19. Приморский край 79

20. Иркутская область 78

21. Республика Дагестан 71

22. Пензенская область 68

23. Хабаровский край 68

24. Мурманская область 67

25. Ханты-Мансийский АО 66

26. Кировская область 65

27. Алтайский край 65

28. Челябинская область 62

29. Новосибирская область 60

30. Пермский край 55

31. Республика Бурятия 53

32. Республика Крым 52

33. Карачаево-Черкесская Республика 49

34. Сахалинская область 49

35. Орловская область 47

36. Тюменская область 47

37. Ямало-Ненецкий АО 47

38. Белгородская область 45

39. Архангельская область 42

40. Омская область 41

41. Республика Саха (Якутия) 41

42. Ярославская область 40

43. Ивановская область 37

44. Костромская область 36

45. Астраханская область 35

46. Брянская область 33

47. Вологодская область 33

48. Калужская область 32

49. Республика Карелия 32

50. Ленинградская область 32

51. Псковская область 32

52. Республика Башкортостан 32

53. Республика Мордовия 32

54. Липецкая область 31

55. Чувашская Республика 31

56. Амурская область 31

57. Республика Коми 30

58. Забайкальский край 30

59. Республика Ингушетия 29

60. Удмуртская Республика 29

61. Тульская область 28

62. Республика Татарстан 28

63. Республика Тыва 28

64. Владимирская область 26

65. Рязанская область 26

66. Кабардино-Балкарская Республика 26

67. Курская область 25

68. Тамбовская область 25

69. Тверская область 24

70. Курганская область 24

71. Магаданская область 24

72. Республика Алтай 22

73. Новгородская область 21

74. Республика Северная Осетия 21

75. Республика Хакасия 19

76. Республика Адыгея 17

77. Республика Марий Эл 16

78. Калининградская область 15

79. Камчатский край 11

80. Смоленская область 10

81. г.Севастополь 9

82. Еврейская АО 6

83. Чеченская Республика 5

Всего в России зарегистрировано 995 319 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий АО, Чукотский АО 0%

2. Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика 0,2%

3. Москва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Тульская область 0,3%

За последние сутки подтверждено 83 летальных случая:

Московская область 2 Тверская область 2 Тульская область 2 Ярославская область 1 Москва 12 Краснодарский край 5 Астраханская область 1 Волгоградская область 4 Ростовская область 3 Республика Дагестан 2 Кабардино-Балкарская Республика 1 Ставропольский край 4 Пермский край 2 Нижегородская область 4 Саратовская область 2 Ульяновская область 8 Свердловская область 2 Ханты-Мансийский АО 1 Алтайский край 2 Красноярский край 7 Новосибирская область 3 Омская область 7 Томская область 2 Республика Саха (Якутия) 2 Забайкальский край 1 Хабаровский край 1

За весь период пандемии в России умерли 17 176 человек

За прошедшие сутки выписано из стационаров 2405 человек выздоровевших:

Брянская область 3 Владимирская область 12 Воронежская область 24 Ивановская область 5 Калужская область 12 Костромская область 13 Московская область 103 Орловская область 40 Смоленская область 11 Тамбовская область 9 Тульская область 31 Ярославская область 6 Москва 916 Республика Коми 23 Ненецкий автономный округ 1 Вологодская область 3 Мурманская область 31 Псковская область 9 Санкт-Петербург 96 Республика Адыгея 38 Республика Крым 6 Краснодарский край 28 Астраханская область 16 Волгоградская область 54 Ростовская область 45 Севастополь 1 Республика Дагестан 39 Республика Ингушетия 2 Кабардино-Балкарская Республика 15 Чеченская Республика 5 Ставропольский край 2 Республика Мордовия 24 Республика Чувашия 25 Нижегородская область 16 Оренбургская область 87 Пензенская область 10 Самарская область 9 Саратовская область 11 Курганская область 27 Свердловская область 58 Тюменская область 6 Ханты-Мансийский АО 85 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Челябинская область 6 Республика Алтай 29 Республика Тыва 32 Республика Хакасия 3 Алтайский край 45 Красноярский край 57 Иркутская область 14 Кемеровская область 22 Новосибирская область 51 Томская область 15 Республика Саха (Якутия) 4 Забайкальский край 25 Камчатский край 1 Приморский край 54 Амурская область 17 Магаданская область 13 Хабаровский край 42 Сахалинская область 15

За весь период пандемии из стационаров страны выписано 809 387 выздоровевших