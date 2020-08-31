За сутки в России подтверждено 4993 случая COVID-19 в 83 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 27,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- 1. Москва 685
- 2. Санкт-Петербург 188
- 3. Московская область 146
- 4. Нижегородская область 138
- 5. Республика Калмыкия 132
- 6. Ставропольский край 128
- 7. Ростовская область 128
- 8. Свердловская область 119
- 9. Красноярский край 110
- 10. Томская область 110
- 11. Воронежская область 98
- 12. Волгоградская область 95
- 13. Саратовская область 94
- 14. Кемеровская область 92
- 15. Ульяновская область 91
- 16. Краснодарский край 87
- 17. Оренбургская область 83
- 18. Самарская область 79
- 19. Приморский край 79
- 20. Иркутская область 78
- 21. Республика Дагестан 71
- 22. Пензенская область 68
- 23. Хабаровский край 68
- 24. Мурманская область 67
- 25. Ханты-Мансийский АО 66
- 26. Кировская область 65
- 27. Алтайский край 65
- 28. Челябинская область 62
- 29. Новосибирская область 60
- 30. Пермский край 55
- 31. Республика Бурятия 53
- 32. Республика Крым 52
- 33. Карачаево-Черкесская Республика 49
- 34. Сахалинская область 49
- 35. Орловская область 47
- 36. Тюменская область 47
- 37. Ямало-Ненецкий АО 47
- 38. Белгородская область 45
- 39. Архангельская область 42
- 40. Омская область 41
- 41. Республика Саха (Якутия) 41
- 42. Ярославская область 40
- 43. Ивановская область 37
- 44. Костромская область 36
- 45. Астраханская область 35
- 46. Брянская область 33
- 47. Вологодская область 33
- 48. Калужская область 32
- 49. Республика Карелия 32
- 50. Ленинградская область 32
- 51. Псковская область 32
- 52. Республика Башкортостан 32
- 53. Республика Мордовия 32
- 54. Липецкая область 31
- 55. Чувашская Республика 31
- 56. Амурская область 31
- 57. Республика Коми 30
- 58. Забайкальский край 30
- 59. Республика Ингушетия 29
- 60. Удмуртская Республика 29
- 61. Тульская область 28
- 62. Республика Татарстан 28
- 63. Республика Тыва 28
- 64. Владимирская область 26
- 65. Рязанская область 26
- 66. Кабардино-Балкарская Республика 26
- 67. Курская область 25
- 68. Тамбовская область 25
- 69. Тверская область 24
- 70. Курганская область 24
- 71. Магаданская область 24
- 72. Республика Алтай 22
- 73. Новгородская область 21
- 74. Республика Северная Осетия 21
- 75. Республика Хакасия 19
- 76. Республика Адыгея 17
- 77. Республика Марий Эл 16
- 78. Калининградская область 15
- 79. Камчатский край 11
- 80. Смоленская область 10
- 81. г.Севастополь 9
- 82. Еврейская АО 6
- 83. Чеченская Республика 5
Всего в России зарегистрировано 995 319 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий АО, Чукотский АО 0%
- 2. Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика 0,2%
- 3. Москва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Тульская область 0,3%
За последние сутки подтверждено 83 летальных случая:
- Московская область 2
- Тверская область 2
- Тульская область 2
- Ярославская область 1
- Москва 12
- Краснодарский край 5
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 4
- Ростовская область 3
- Республика Дагестан 2
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Ставропольский край 4
- Пермский край 2
- Нижегородская область 4
- Саратовская область 2
- Ульяновская область 8
- Свердловская область 2
- Ханты-Мансийский АО 1
- Алтайский край 2
- Красноярский край 7
- Новосибирская область 3
- Омская область 7
- Томская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
- Забайкальский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период пандемии в России умерли 17 176 человек
За прошедшие сутки выписано из стационаров 2405 человек выздоровевших:
- Брянская область 3
- Владимирская область 12
- Воронежская область 24
- Ивановская область 5
- Калужская область 12
- Костромская область 13
- Московская область 103
- Орловская область 40
- Смоленская область 11
- Тамбовская область 9
- Тульская область 31
- Ярославская область 6
- Москва 916
- Республика Коми 23
- Ненецкий автономный округ 1
- Вологодская область 3
- Мурманская область 31
- Псковская область 9
- Санкт-Петербург 96
- Республика Адыгея 38
- Республика Крым 6
- Краснодарский край 28
- Астраханская область 16
- Волгоградская область 54
- Ростовская область 45
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 39
- Республика Ингушетия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 15
- Чеченская Республика 5
- Ставропольский край 2
- Республика Мордовия 24
- Республика Чувашия 25
- Нижегородская область 16
- Оренбургская область 87
- Пензенская область 10
- Самарская область 9
- Саратовская область 11
- Курганская область 27
- Свердловская область 58
- Тюменская область 6
- Ханты-Мансийский АО 85
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Челябинская область 6
- Республика Алтай 29
- Республика Тыва 32
- Республика Хакасия 3
- Алтайский край 45
- Красноярский край 57
- Иркутская область 14
- Кемеровская область 22
- Новосибирская область 51
- Томская область 15
- Республика Саха (Якутия) 4
- Забайкальский край 25
- Камчатский край 1
- Приморский край 54
- Амурская область 17
- Магаданская область 13
- Хабаровский край 42
- Сахалинская область 15
За весь период пандемии из стационаров страны выписано 809 387 выздоровевших