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31.08.2020 19:25
Рубрика: Экономика

Часть страховки по кредиту можно вернуть

Текст: Евгения Носкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8248)
С 1 сентября при досрочном погашении кредита заемщики смогут вернуть часть страховки. О досрочном отказе от страховки нужно заявить в течение 7 календарных дней после погашения кредита, если заемщик покупал страховку сам, и в течение 10 дней, если договор страхования заключен по коллективной схеме (то есть страхователем является банк). На выплату можно рассчитывать при отсутствии страхового случая по полису.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
ЦБ отметил рост доли заемщиков, имеющих несколько кредитов

Отказ в возврате страховой премии при досрочном погашении кредита - частая проблема, с которой сталкиваются заемщики. Договоры кредитного страхования чаще всего предполагают возможность досрочного расторжения без возврата неиспользованной страховки. "Банк России отмечает стабильную динамику по жалобам на отказ в возврате страховой премии при досрочном погашении кредита. Ежемесячно регулятор получает более сотни таких жалоб", - рассказали "РГ" в пресс-службе ЦБ. Проблему подтверждают и в пресс-службе Финансового уполномоченного. В I квартале 2020 года в Службу финансового уполномоченного поступило 1185 обращений, связанных с возвратом страховой премии при расторжении договора страхования, во II квартале - 1352. "Возврат страховой премии при расторжении договора страхования - наиболее распространенная тематика обращений по страхованию жизни и страхованию от несчастных случаев и болезней. Здесь мы сталкиваемся с примерами недобросовестных практик. Наиболее заметными являются случаи, когда потребителю отказывают в возврате премии в рамках периода охлаждения по договорам коллективного страхования жизни", - отметили в службе.

В ЦБ подчеркивают, что при досрочном возврате кредита заемщик не нуждается в страховке, направленной на обеспечение его обязательств перед кредитором. Тем более что в последние месяцы заемщики стали чаще выплачивать кредиты досрочно. "С середины мая мы отмечаем некоторый рост уровня досрочного погашения, в первую очередь по ипотеке и автокредитам", - рассказали в ВТБ.

Отказ в возврате страховой премии при досрочном погашении кредита - частая проблема, с которой сталкиваются заемщики

По закону обязательна только страховка по ипотеке. Часто защиту приобретают и к кредитам на большие суммы. При этом доля досрочных погашений в разные периоды времени и по разным типам кредитов может отличаться, рассказал директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. Так, в 2019 году среди всех погашенных заемщиками потребительских кредитов 24,4% были закрыты досрочно, в автокредитовании и ипотеке - 30,1% и 13% соответственно. "Однако, как только условия на рынке меняются, доля досрочных погашений может резко возрасти. Например, рефинансирование фактически предполагает досрочное погашение старого кредита за счет нового. Поэтому на фоне снижения ставок по ипотеке в этом году доля досрочных погашений, в т.ч. с учетом процессов рефинансирования, вполне может достигнуть и 50%", - отметил Волков.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Страхование Рынок кредитования Вступают в силу в сентябре 2020 года

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