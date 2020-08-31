Загитова стала ведущей "Ледникового периода" на Первом канале

Алина Загитова (Россия), занявшая первое место в произвольной программе женского одиночного катания, на церемонии награждения призеров на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве. 2018 год. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова стала ведущей шоу "Ледниковый период". Как сообщает Sport24, руководство канала сделало спортсменке предложение, которое она приняла.

18-летняя Загитова в нынешнем сезоне сделала выбор в пользу популярного телевизионного проекта. В результате она пропустит все этапы Кубка страны, которые являются отбором к чемпионату России, по итогам которого и определяются участники чемпионатов Европы и мира.

В рамках телешоу Загитовой предстоит подготовка к съемкам, поскольку у нее нет необходимого опыта. Ведущим шоу также станет и еще один олимпийский чемпион Алексей Ягудин.