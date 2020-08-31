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31.08.2020 18:41
Рубрика: Власть

Заключенные смогут проситься в колонии ближе к дому

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8248)
Поправки в Уголовно-исполнительный кодекс позволяют тюремному ведомству переводить осужденных по их просьбе в колонии ближе к дому.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что новации повысят доступность мест отбывания наказания для родственников осужденных и обеспечат возможность общения членов семьи с осужденными к лишению свободы.

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Воспользоваться своим правом осужденный может только один раз в течение всего срока. Так что заключенному не позволят несколько раз менять тюремный адрес "по собственному хотению", сначала переехать в один регион, там разругаться с родней и направиться в другие края. Ведь семья может быть разбросана по всей стране. Однако придется выбирать тех, кто ближе всего.

Важная новация: законом введена возможность направления осужденного в колонию в тот регион, где живет один из близких родственников осужденного.

Например, мужчина жил в Самаре, преступление совершил в Оренбурге. По старым правилам его могли отправить отбывать наказание либо в Самарскую область, либо в Оренбургскую. Но если, допустим, у человека взрослые дети живут в Нижнем Новгороде, шансов попасть в колонию того региона у него до сих пор не было. Теперь шансы появились.

Важно, чтобы у осужденного сохранялись положительные социальные связи на воле: то есть семья, друзья и т.п. Это поможет ему после освобождения вернуться к нормальной жизни, а не к криминалу.

Кстати, Министерство юстиции РФ уже разработало поправки в правила перевода осужденных из одной колонии в другую. Окончательное решение, переводить или нет, будет принимать тюремное ведомство.

По мнению экспертов, нововведение позволит точечно решать проблемы отдельных заключенных, у которых есть шансы вернуться в нормальную жизнь. Если, например, осужденный познакомился с кем-то по переписке и женился, он сможет надеяться на перевод в тот регион, где живет жена.

Власть Право Уголовное право Происшествия Правосудие Тюрьмы Законодательная власть Госдума Тюремная реформа Вступают в силу в сентябре 2020 года

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