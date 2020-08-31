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31.08.2020 19:34
Рубрика: Общество

Научат на практике

Запросы промпредприятий учтут в учебных программах вузов
Текст: Кира Камнева
Российская газета - Спецвыпуск № 194(8248)
В российских университетах разработают 30 образовательных программ под запросы ведущих промышленных предприятий конкретного региона. Проект реализуется Минобрнауки России в рамках нацпроекта "Образование". В создании образовательных программ примут участие специалисты предприятий реального сектора экономики и научно-педагогический состав МГУ, СПбГУ, Горного университета, НГУ, ТПУ и других вузов.
Будущие инженеры оттачивают практические навыки на хакатонах и фестивалях науки, и уже на этом этапе к ним присматриваются потенциальные работодатели. Фото: РИА Новости www.ria.ru Будущие инженеры оттачивают практические навыки на хакатонах и фестивалях науки, и уже на этом этапе к ним присматриваются потенциальные работодатели. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Будущие инженеры оттачивают практические навыки на хакатонах и фестивалях науки, и уже на этом этапе к ним присматриваются потенциальные работодатели. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Новые образовательные программы позволят студентам по всей стране учиться у лучших преподавателей и на реальном производстве, не уезжая при этом из своего региона.

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- Этот проект направлен на внедрение именно такого образовательного контента, который будет создан при участии всех заинтересованных сторон, - отметил проректор по научной работе СПбПУ Виталий Сергеев. - Потому что именно высшая школа является поставщиком высококвалифицированных кадров, источником новых технологий и инновационных разработок и кадров.

Сейчас завершается создание образовательных программ в высокотехнологичных отраслях - информационная безопасность, фотоника, математика и механика, электро- и теплоэнергетика, технологии материалов, машиностроение, техносферная безопасность, нанотехнологии, экономика и др. Для регионов это новые востребованные направления обучения, которых пока нет ни в одном региональном вузе. Программы практико-ориентированные и разрабатываются под запросы промышленных предприятий.

- Для внедряющего университета участие в федеральном проекте - не только имиджевый успех, но и реальная возможность совместно с одним из ведущих российских университетов создать и реализовать новую образовательную программу, - отметил проректор по учебной работе Омского государственного технического университета Олег Кропотин. - Основа этой программы - собственные наработки, но в то же время вклад коллег из университета-партнера органично вписывается в программу, существенно повышая ее эффективность. Это, безусловно, обеспечивает высокое качество подготовки специалистов, привлекательность программы для абитуриентов и студентов.

По мере развития цифровизации промпредприятий они все больше нуждаются в высококвалифицированных кадрах

Экспертную оценку внедряемым методикам дают ученые и преподаватели, которые в будущем будут читать лекции студентам по новым образовательным направлениям. Ребята смогут проходить практику и стажировки непосредственно на предприятиях, которые участвуют в проекте. Такой подход к созданию образовательного продукта гарантирует востребованность выпускников на рынке труда в своем субъекте, отмечают в минобрнауки.

Уже в сентябре новые образовательные программы будут представлены в минобре, после чего состоится первый набор студентов. Пройти обучение смогут и иностранные слушатели - образовательные программы появятся на международных платформах, в частности Coursera и Khan Academy.

Передовую образовательную программу по направлению "материаловедение и технологии материалов" разработали в НГТУ НЭТИ. Студенты смогут участвовать в научно-исследовательской работе и выполнять реальные проекты по созданию новых материалов и поиску новых способов их обработки. При этом для каждого студента создается отдельный учебный план с учетом его научных интересов. Первый набор по программе пройдет на механико-технологическом факультете университета в 2021 году.

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Будущие материаловеды и исследователи смогут применить свои знания в Центре коллективного пользования СКИФ, строительство которого сейчас начинается под Новосибирском.

- Мы полагаем, что выпускники образовательной программы будут востребованы на промышленных предприятиях и в научных организациях, которые занимаются созданием и исследованием новых и традиционных материалов. Но главным потребителем выпускников будет Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), организованный в рамках проекта Академгородок 2.0, - отметила начальник управления стратегии образования НГТУ НЭТИ Наталья Плотникова.

В последнее время промышленные предприятия сталкиваются с дефицитом работников. Так, в третьем квартале прошлого года обеспеченность кадрами снизилась до 80 процентов, посчитали эксперты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара. Это рекордный дефицит с 2014 года. В этом году тенденция к снижению занятости на промпредприятиях продолжилась из-за пандемии. Однако уже в июне ситуация стабилизировалась, отмечают в Центре конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Специалисты называют темпы сокращения численности работников умеренными. Большинство промышленных предприятий ожидают, что в ближайшие три-четыре месяца численность работников не изменится, по 12 процентов полагают, что она увеличится или уменьшится.

По мере развития цифровизации промпредприятий они все больше нуждаются в высококвалифицированных кадрах. Эксперты минэкономразвития проанализировали вакансии за апрель-май и выяснили, что появляется необходимость развивать технологии дополненной и виртуальной реальности, особенно на крупных производственных предприятиях. Применение AR/VR позволяет одному высококвалифицированному инженеру контролировать сервисные и ремонтные работы одновременно на нескольких предприятиях без физического присутствия. Таким образом компании смогут уменьшить издержки, уверены в министерстве.

Фото: iStock
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Еще одно востребованное направление - анализ данных (data science). Образовательные программы по высокотехнологичным направлениям вузы разрабатывают совместно с крупнейшими компаниями реального сектора. В мае, например, НИТУ "МИСиС", SkillFactory и Mail.ru Group запустили первую русскоязычную онлайн-магистратуру по data science. Цель программы амбициозная - вовлечь в сферу науки о данных более тысячи молодых специалистов к 2025 году в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Его задача - подготовить не менее 120 тысяч выпускников вузов по IT-направлениям.

Выпускники программы получат знания и компетенции в области больших данных, искусственного интеллекта и машинного обучения. Эти направления сегодня актуальны на рынке труда и востребованы ведущими работодателями.

Общество Образование

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