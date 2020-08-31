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31.08.2020 17:38
Рубрика: Общество

Запущена всероссийская акция "Спасибо, учитель!"

Текст: Ксения Колесникова

АНО "Национальные приоритеты" к 1 сентября запускает в соцсетях акцию "Спасибо, Учитель!". Ее цель - выразить благодарность преподавателям через личные истории и подчеркнуть их роль в нашей жизни.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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- Практически у каждого был учитель, который выступал в роли наставника, помог сформировать личные качества, пригодившиеся в жизни. Мы хотим, чтобы люди вспомнили об этом и поблагодарили преподавателей в своих социальных сетях за их вклад, - сообщили в организации. - Приглашаем рассказать про своего учителя, который значил намного больше! Посты в соцсетях можно оставлять под хештегами: #большечемучитель #образованиевприоритете. Сроки проведения акции - с 31 августа по 2 сентября.

Справка "РГ"

Ключевые цели национального проекта "Образование" - предоставление равного доступа к качественному образованию для детей и взрослых на всей территории страны, обеспечение попадания России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. В рамках нацпроекта по всей стране строятся современные школы и центры цифрового и гуманитарного развития "Точка Роста" с акцентом на сельские территории, центры дополнительного образования детей "Кванториум" и "IT-куб", центры выявления и развития талантов детей на базе Сириус, проводится ранняя профориентация школьников. Школы оснащаются современным оборудованием для обучения и высокоскоростным интернетом, модернизируются спортивные залы в сельских школах. Большой акцент сделан на непрерывном повышении квалификации педагогов и предоставления учителям возможностей для карьерного роста и саморазвития: строятся центры непрерывного повышения квалификации, проводятся образовательные курсы и всероссийские конкурсы для учителей.

Общество Образование

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