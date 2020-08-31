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31.08.2020 08:17
Рубрика: В мире

Зависимость США от санкций может ударить "дубинкой по ним"

Текст: Максим Макарычев
Чрезмерная зависимость Америки от санкций однажды способна ударить по ней самой. Такое мнение высказал обозреватель The Washington Post Фарид Захария, отметив, что во время правления Трампа Соединенные Штаты вышли из стольких международных соглашений, нарушили так много обязательств и разозлили так много союзников, что Белому дому в перспективе будет трудно преодолеть все негативные последствия этих порою непродуманных решений.
Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP/Brendan Smialowski Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP/Brendan Smialowski
Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP/Brendan Smialowski

В этой связи, по мнению аналитика, один конкретный подход в отношениях с мировым сообществом может нанести непоправимый ущерб статусу Америки как сверхдержавы: беспорядочное использование санкций и злоупотребление ими. Чем больше Трамп прибегает к санкциям как к односторонним "дубинкам", чем больше он использует их, чтобы выглядеть жестко, а не для реализации всеобъемлющей внешнеполитической стратегии, тем больше другие страны будут возмущаться санкционной политикой Вашингтона и будут сопротивляться вводимым рестрикциям. Это настоящая цена санкций, заключил Фахария.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В публикации отмечается, что в настоящее время в Америке действует более 8000 санкций против отдельных лиц, компаний и стран. Хотя Соединенные Штаты использовали санкции на протяжении десятилетий, в последние годы они резко увеличились, особенно при президенте Трампе. Нынешний глава Белого дома применил в два раза больше санкций в год, чем два его предшественника, включая 700 санкций в один день в 2018 году в отношении Ирана. При этом санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, оказались настолько чрезмерными, что они побудили Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет предупредить Вашингтон: они несут угрозу системам здравоохранения этих стран и жизням миллионов простых людей.

При этом Трамп применяет санкции не только против "врагов Америки", но и в отношении таких партнеров, как Ирак и Турция, угрожая разрушить их экономики, если они не сделают то, о чем он их просил. Ранее в этом месяце три союзника Трампа в сенате направили письмо оператору порта Балтийского моря в Германии, в котором угрожали "сокрушительными правовыми и экономическими санкциями", если он продолжит строительство газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией. Угрозы были настолько резко восприняты в Германии, что высокопоставленные политики в Берлине обвинили Соединенные Штаты в "шантаже" и "неоимпериализме".

По мнению аналитика, Белый дом тяготеет к санкциям как к предпочтительному инструменту внешней политики, полагая, что это является оптимальным, а главное, "бесплатным способом" заставить страны мира изменить курс. Они не требуют ни привлечения войск США, ни выделения больших сумм в виде финансовой помощи. Они позволяют Вашингтону выразить неодобрение и показать, что он не делает какой-то трудный выбор и не жертвует чем-либо. Вместе с тем, у подобных рестрикций есть обратная сторона. Как и в случае с повышением импортных тарифов, за эту политику платит средний американский потребитель, а расходы распределяются между всеми американскими гражданами. И хотя санкции могут причинить реальные проблемы объектам рестрикций, они редко оказывались эффективными для достижения основной цели Белого дома: смены режима в конкретной стране. Правительства Кубы, Венесуэлы, Ирана и Северной Кореи прочно находятся во власти, несмотря на многолетние американские санкции.

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По мнению аналитика, Вашингтону не следует использовать эту силу санкций легкомысленно. Давление США вызывает сильный дискомфорт даже у их союзников. Сила доллара остается одной из самых сильных сторон Америки. Столкнувшись с проблемой COVID-19, Вашингтон имеет важное преимущество: он может выпускать долговые обязательства в своей собственной валюте, которая является мировой резервной валютой, не опасаясь гиперинфляции или обесценивания.

Чем больше Америка злоупотребляет своей властью, тем больше усилий прилагает международное сообщества для поиска альтернативы гегемонии доллара. И если однажды эта гегемония испарится, тем сильнее будет ответный удар по Америке, заключил эксперт.

В мире США Санкции и антисанкции

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