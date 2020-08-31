Зависимость США от санкций может ударить "дубинкой по ним"

В этой связи, по мнению аналитика, один конкретный подход в отношениях с мировым сообществом может нанести непоправимый ущерб статусу Америки как сверхдержавы: беспорядочное использование санкций и злоупотребление ими. Чем больше Трамп прибегает к санкциям как к односторонним "дубинкам", чем больше он использует их, чтобы выглядеть жестко, а не для реализации всеобъемлющей внешнеполитической стратегии, тем больше другие страны будут возмущаться санкционной политикой Вашингтона и будут сопротивляться вводимым рестрикциям. Это настоящая цена санкций, заключил Фахария.

В публикации отмечается, что в настоящее время в Америке действует более 8000 санкций против отдельных лиц, компаний и стран. Хотя Соединенные Штаты использовали санкции на протяжении десятилетий, в последние годы они резко увеличились, особенно при президенте Трампе. Нынешний глава Белого дома применил в два раза больше санкций в год, чем два его предшественника, включая 700 санкций в один день в 2018 году в отношении Ирана. При этом санкции против таких стран, как Иран и Венесуэла, оказались настолько чрезмерными, что они побудили Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет предупредить Вашингтон: они несут угрозу системам здравоохранения этих стран и жизням миллионов простых людей.

При этом Трамп применяет санкции не только против "врагов Америки", но и в отношении таких партнеров, как Ирак и Турция, угрожая разрушить их экономики, если они не сделают то, о чем он их просил. Ранее в этом месяце три союзника Трампа в сенате направили письмо оператору порта Балтийского моря в Германии, в котором угрожали "сокрушительными правовыми и экономическими санкциями", если он продолжит строительство газопровода "Северный поток-2" между Россией и Германией. Угрозы были настолько резко восприняты в Германии, что высокопоставленные политики в Берлине обвинили Соединенные Штаты в "шантаже" и "неоимпериализме".

По мнению аналитика, Белый дом тяготеет к санкциям как к предпочтительному инструменту внешней политики, полагая, что это является оптимальным, а главное, "бесплатным способом" заставить страны мира изменить курс. Они не требуют ни привлечения войск США, ни выделения больших сумм в виде финансовой помощи. Они позволяют Вашингтону выразить неодобрение и показать, что он не делает какой-то трудный выбор и не жертвует чем-либо. Вместе с тем, у подобных рестрикций есть обратная сторона. Как и в случае с повышением импортных тарифов, за эту политику платит средний американский потребитель, а расходы распределяются между всеми американскими гражданами. И хотя санкции могут причинить реальные проблемы объектам рестрикций, они редко оказывались эффективными для достижения основной цели Белого дома: смены режима в конкретной стране. Правительства Кубы, Венесуэлы, Ирана и Северной Кореи прочно находятся во власти, несмотря на многолетние американские санкции.

По мнению аналитика, Вашингтону не следует использовать эту силу санкций легкомысленно. Давление США вызывает сильный дискомфорт даже у их союзников. Сила доллара остается одной из самых сильных сторон Америки. Столкнувшись с проблемой COVID-19, Вашингтон имеет важное преимущество: он может выпускать долговые обязательства в своей собственной валюте, которая является мировой резервной валютой, не опасаясь гиперинфляции или обесценивания.

Чем больше Америка злоупотребляет своей властью, тем больше усилий прилагает международное сообщества для поиска альтернативы гегемонии доллара. И если однажды эта гегемония испарится, тем сильнее будет ответный удар по Америке, заключил эксперт.