В Нью-Йорке стартовал Открытый чемпионат США. Пока теннисисты прибиваются к кортам в первых кругах и никаких спортивных сенсаций не произошло, самой обсуждаемой остается коронавирусная тема. Несмотря на все принятые меры, французский теннисист Бенуа Пэр, находившийся в специально созданной безопасной зоне, так называемом "пузыре", сдал положительный тест на COVID-19.

Как в НХЛ или "Формуле-1", организаторы US Open заранее условились, что один или даже несколько зараженных - не повод отменять соревнования. Но и без того серьезные правила и ограничения еще ужесточили: в основном для тех, кто контактировал с Пэром и оказался в зоне риска. Самого француза, конечно, дисквалифицировали и изолировали не менее чем на 10 дней.

По данным различных источников, близких к ситуации, под особый контроль попали 11 игроков. Известны имена пятерых из них. Это соотечественники "нулевого пациента": Кристина Младенович, Адриан Маннарино и Эдуард Роже-Васслен, которые сами сообщили об этом СМИ, а также Ришар Гаске и Грегуар Баррер, имена которых назвали в L"Equipe. Как пишут в СМИ, всех их поместили в "пузырь" внутри "пузыря". Но - что главное - не сняли с соревнований. Это подтвердила директор US Open Стэйси Алластер. Изолированные теннисисты подписали новый протокол ограничений, согласно которому им разрешено только играть на US Open, а все остальное запрещено. Как рассказал парный игрок Роже-Васслен, каждое утро начинается с теста на коронавирус. Теннисист не может посещать общие помещения на территории комплекса, в том числе раздевалки и кабинеты массажа. Есть ему приходится в своем номере, а добираться до кортов на отдельной машине, а не на автобусе для игроков. Транспорт к тому же подают к запасному выходу.

Российских поклонников тенниса должна была взбудоражить информация о том, что на таком карантине находится и наш Даниил Медведев, который тренировался вместе с Пэром в Нью-Йорке. Вспоминая прошлогодний эпичный финал против Рафаэля Надаля, от россиянина многого ждут в нынешнем розыгрыше. Так что хочется пожелать ему здоровья. И будем ждать официального заявления. Ведь Александр Зверев, представляющий Германию, сказал, что Даниил сидит в "пузыре" внутри "пузыря", а французский тренер россиянина Жиль Сервара опроверг эту новость.

Что ж, все знали о рисках и могли отказаться от участия. Или довериться организаторам и их концепции "пузыря". Хотя не факт, что все там работает идеально. На это как раз намекнул Бенуа Пэр. "Я нормально себя чувствую, симптомов нет. Но хотелось бы мне рассказать, что происходит в этом псевдопузыре..." - написал Пэр в своем "Инстаграме". Федерация тенниса США (USTA) отреагировала мгновенно, обвинив француза в нарушении медицинских протоколов и небрежном ношении маски. Похоже, ни игроки, ни организаторы не были готовы к тому, что что-то пойдет не так.

Но вернемся все-таки на корты. Из россиян, стартовавших в первый день US Open, во второй круг пробилась только 20-летняя Варвара Грачева. Дебютное выступление в Нью-Йорке она начала с победы над испанкой Паулой Бадосой со счетом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.