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01.09.2020 08:30
Рубрика: Экономика

Аналитики прокомментировали слухи о росте цен в сентябре

Текст: Екатерина Петрова
Годовая инфляция в России в сентябре прогнозируется на уровне 3,6%, к концу года этот показатель может увеличиться до 3,7%, прогнозируют аналитики, опрошенные РИА Новости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заметных скачков цен в первый месяц осени, по мнению большинства экспертов, не ожидается. Среди причин - сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. Этот фактор повлияет на сдерживание инфляции в сентябре. Не исключено и снижение цен.

Фото: iStock
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"Недавнее ослабление рубля едва ли было способно вызвать увеличение инфляционных ожиданий, поэтому ничего не мешает проявиться дефляции и в сентябре", - полагает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

О вероятности дефляции в сентябре за счет снижения стоимости плодоовощной продукции сообщила и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

При этом инфляция в сентябре может быть на уровне 3,8% - из-за затухания давления на цены со стороны внутреннего предложения свежих овощей и фруктов, реализации отложенных повышений цен на ЖКУ в отдельных регионах, а также подстройки цен к постепенному восстановлению спроса, полагает главный экономист "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александр Исаков.

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