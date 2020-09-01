Аналитики прокомментировали слухи о росте цен в сентябре

Заметных скачков цен в первый месяц осени, по мнению большинства экспертов, не ожидается. Среди причин - сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. Этот фактор повлияет на сдерживание инфляции в сентябре. Не исключено и снижение цен.

"Недавнее ослабление рубля едва ли было способно вызвать увеличение инфляционных ожиданий, поэтому ничего не мешает проявиться дефляции и в сентябре", - полагает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

О вероятности дефляции в сентябре за счет снижения стоимости плодоовощной продукции сообщила и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

При этом инфляция в сентябре может быть на уровне 3,8% - из-за затухания давления на цены со стороны внутреннего предложения свежих овощей и фруктов, реализации отложенных повышений цен на ЖКУ в отдельных регионах, а также подстройки цен к постепенному восстановлению спроса, полагает главный экономист "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александр Исаков.