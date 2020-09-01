Овен
Отличная неделя для коммерческих предприятий, даже если получение прибыли ожидается в отдаленном будущем.
Телец
У вас может появиться желание найти виноватых в том, что вы допустили ошибки.
Близнецы
Вам не стоит обращать внимание на появившиеся идеи, поскольку они окажутся нежизнеспособными и очень вредными.
Рак
Раки решают важный для романтических отношений вопрос. Может, мысли их заняты предложением руки и сердца.
Лев
Вы можете не только получить прибавку, но и осознать, какая именно деятельность может оказаться для вас перспективной.
Дева
В любом деле ищите простые решения, иначе окажетесь в тупике и начнете все сначала.
Весы
Если вы поняли, что вам не хватает выдержки, не стоит упорно бить в одну точку.
Скорпион
Вам не стоит проявлять чрезмерное любопытство, если не хотите услышать в свой адрес нелицеприятные высказывания.
Стрелец
Довольствуйтесь малым, иначе потратите время впустую. Ваши предубеждения будут мешать вам принимать решения.
Козерог
Попробуйте понаблюдать за происходящим со стороны и выбрать оптимальный момент для начала активных действий.
Водолей
Сейчас только собственные усилия и подсказки родных помогут вам с умом использовать сложившуюся ситуацию.
Рыбы
Вам стоит браться за любое дело, которое может принести материальную выгоду.