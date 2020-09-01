Овен

Отличная неделя для коммерческих предприятий, даже если получение прибыли ожидается в отдаленном будущем.

Телец

У вас может появиться желание найти виноватых в том, что вы допустили ошибки.

Близнецы

Вам не стоит обращать внимание на появившиеся идеи, поскольку они окажутся нежизнеспособными и очень вредными.

Рак

Раки решают важный для романтических отношений вопрос. Может, мысли их заняты предложением руки и сердца.

Лев

Вы можете не только получить прибавку, но и осознать, какая именно деятельность может оказаться для вас перспективной.

Дева

В любом деле ищите простые решения, иначе окажетесь в тупике и начнете все сначала.

Весы

Если вы поняли, что вам не хватает выдержки, не стоит упорно бить в одну точку.

Скорпион

Вам не стоит проявлять чрезмерное любопытство, если не хотите услышать в свой адрес нелицеприятные высказывания.

Стрелец

Довольствуйтесь малым, иначе потратите время впустую. Ваши предубеждения будут мешать вам принимать решения.

Козерог

Попробуйте понаблюдать за происходящим со стороны и выбрать оптимальный момент для начала активных действий.

Водолей

Сейчас только собственные усилия и подсказки родных помогут вам с умом использовать сложившуюся ситуацию.

Рыбы

Вам стоит браться за любое дело, которое может принести материальную выгоду.