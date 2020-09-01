Беларусь: Тревожные дни

Лукашенко предложил диалог по Конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время идет работа над обновлением Конституции. Проект предполагается вынести на общественное обсуждение, чтобы все могли "покрутить, высказать свое мнение, что им нравится, что не нравится". Лукашенко подчеркнул, что право голосовать будет у всех, достигших 18-летнего возраста, "и у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов". Кроме того, Лукашенко считает, что стране необходима судебная система, которая не была бы завязана на личности, в том числе на личность главы государства. Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что реформа "это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют часть белорусских граждан".

Оппозиция объявила о создании новой партии

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова объявила, что в Беларуси создана новая политическая партия "Вместе". Документы на ее регистрацию должны быть поданы в ближайшее время. "Сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов, готовы брать на себя ответственность и строить вместе новую Беларусь", - заявила она.

Лавров и Макей обсудят ситуацию в республике

Министры иностранных дел РФ и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей проведут 2 сентября переговоры в Москве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Кремль заявил о переговорах президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые должны состояться в Москве, однако их дата пока неизвестна.