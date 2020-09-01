Бесплатное горячее питание теперь получают все младшие школьники

С этого учебного года 7 миллионов младшеклассников получают здоровые, горячие, а главное - бесплатные завтраки. Или - обеды, если ребенок учится во вторую смену. В 2020 году регионы получили на эти цели более 22 миллиардов рублей. Причем федеральные средства направлены абсолютно во все субъекты. Даже те, кто был в "отстающих" и не успел дооснастить все свои школы необходимым оборудованием.

Чай с булочкой горячим питанием не считается: детям полагается полноценный завтрак или обед. Фото: Максим Коротченко