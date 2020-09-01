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Рубрика: Общество

Первоклассное меню

Бесплатное горячее питание теперь получают все младшие школьники
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Неделя № 196(8250)
С этого учебного года 7 миллионов младшеклассников получают здоровые, горячие, а главное - бесплатные завтраки. Или - обеды, если ребенок учится во вторую смену. В 2020 году регионы получили на эти цели более 22 миллиардов рублей. Причем федеральные средства направлены абсолютно во все субъекты. Даже те, кто был в "отстающих" и не успел дооснастить все свои школы необходимым оборудованием.
Чай с булочкой горячим питанием не считается: детям полагается полноценный завтрак или обед. Фото: Максим Коротченко Чай с булочкой горячим питанием не считается: детям полагается полноценный завтрак или обед. Фото: Максим Коротченко
Чай с булочкой горячим питанием не считается: детям полагается полноценный завтрак или обед. Фото: Максим Коротченко

Конечно, условия везде разные. Есть, к примеру, маленькие сельские школы, где просто нет пищеблоков и столовых. Таких всего несколько сотен по стране. В некоторые из них горячее питание начинают подвозить уже готовым, в контейнерах. Где-то до начала учебного года уже успели оборудовать буфеты - раздаточные.

Фото: РИА Новости
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- Горячее питание учащихся начальной школы не должно вызывать нареканий у детей и родителей, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Минпросвещения запустило федеральную горячую линию, где можно узнать все о питании младшеклассников. В ведомстве подчеркнули: "Школы обязаны обеспечить детей качественным и полноценным горячим питанием, не допуская его подмены полумерами (разогретыми бутербродами с чаем или чем-то иным)". А еще школы должны публиковать меню на своих сайтах, прислушиваться к мнению родителей при его составлении.

- Если мы возьмем среднюю стоимость школьного завтрака - 50 рублей или обеда - 75 рублей, то родители учеников смогут сэкономить 1000-1500 рублей в месяц. Для многих семей это очень ощутимая помощь, - рассказала директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко. - Главное теперь - потратить эти средства с умом. Так, чтобы ученики ели в школьной столовой с удовольствием, чтобы тарелки оставались пустыми.

Федеральная горячая линия минпросвещения: 8-800-200-91-85

Общество Семья и дети Общество Образование Правительство Минпросвещения

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