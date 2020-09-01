Бесплатное горячее питание теперь получают все младшие школьники

Конечно, условия везде разные. Есть, к примеру, маленькие сельские школы, где просто нет пищеблоков и столовых. Таких всего несколько сотен по стране. В некоторые из них горячее питание начинают подвозить уже готовым, в контейнерах. Где-то до начала учебного года уже успели оборудовать буфеты - раздаточные.
- Горячее питание учащихся начальной школы не должно вызывать нареканий у детей и родителей, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Минпросвещения запустило федеральную горячую линию, где можно узнать все о питании младшеклассников. В ведомстве подчеркнули: "Школы обязаны обеспечить детей качественным и полноценным горячим питанием, не допуская его подмены полумерами (разогретыми бутербродами с чаем или чем-то иным)". А еще школы должны публиковать меню на своих сайтах, прислушиваться к мнению родителей при его составлении.
- Если мы возьмем среднюю стоимость школьного завтрака - 50 рублей или обеда - 75 рублей, то родители учеников смогут сэкономить 1000-1500 рублей в месяц. Для многих семей это очень ощутимая помощь, - рассказала директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко. - Главное теперь - потратить эти средства с умом. Так, чтобы ученики ели в школьной столовой с удовольствием, чтобы тарелки оставались пустыми.
Федеральная горячая линия минпросвещения: 8-800-200-91-85