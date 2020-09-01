Более 1,3 миллиона медиков за время эпидемии прошли подготовку для работы c COVID-19, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Врач - та профессия, которая требует постоянной учебы, и в рамках нацпроекта "Здравоохранение" для этого появляется больше возможностей.

"Система непрерывного медицинского образования (НМО) врачей существует в большинстве развитых стран. В России введена новая система аккредитации, которая, если сравнивать со старой, наконец предусмотрела принцип ежегодного получения знаний медиками, - говорит гендиректор Федерального центра НМО Игорь Степанюков. - Это значит, что врач не раз в пять лет проходит программу повышения квалификации, и на этом его обучение заканчивается, он должен каждый год участвовать в ряде учебных мероприятий. Это правильно, ведь для медицинских знаний пять лет - это пропасть. По новой системе необходимо совершенствовать свои знания многократно в течение года".

Теперь врач должен проходить учебу не раз в пять лет, а каждый год

Систему НМО и повторных аккредитаций для врачей начали внедрять в 2016 году. По плану, в 2021 году на нее должны перейти все медики. "К сожалению, пока новая система вызывает у врачей довольно много негатива, в большей степени, как мне кажется, от непонимания, - говорит Игорь Степанюков. - Почему-то считают, что такое обучение будет отвлекать от работы, надо платить из своего кармана, что работодатель не готов платить и выделять время на обучение".

Но теперь к очным формам добавилась возможность учиться дистанционно в любое удобное время. Что касается оплаты, она может производиться за счет средств ФОМС.

"На сайтах дистанционного образования (vrachu.ru и medsestra.ru) доступны эти опции. А весь материал создается на основе современных исследований и публикаций в авторитетных источниках, - говорит Игорь Степанюков. - Врачу надо набрать за пятилетний цикл 250 баллов, каждый год по 50. То есть за год надо пройти программу повышения квалификации минимум на 36 часов и еще 14 баллов набрать, прослушав несколько вебинаров и посетив хотя бы одну конференцию. Все это можно сделать дистанционно.