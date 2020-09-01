Более 500 первокурсников начали учебу в Белорусско-Российском университете

Очередных 500 первокурсников приняли сегодня аудитории Белорусско-Российского университета, который уже давно завоевал славу одного из "маяков эталонного образования Союзного государства". Об успехах и перспективах учебного заведения в Могилеве поделился с журналистами в День знаний его ректор Михаил Лустенков, подчеркнув, что вуз справедливо считается уникальным. Он дважды, по его словам, - государственный, ведь обучение в нем проходит по программам Беларуси и России. Кроме того, университет признан и крупнейшим региональным научно-образовательным центром.

В его состав входят институт повышения квалификации и переподготовки кадров, архитектурно-строительный колледж и лицей. А в прошлом году вуз был принят в Ассоциацию технических университетов, что предоставило ему дополнительную возможность быть в курсе мировых и европейских трендов в образовании, вывести обучение и подготовку технических специалистов еще на более высокий уровень.

Как уже информировал "СОЮЗ", ассоциация университетов создана четверть века назад по инициативе ведущих технических вузов России. В ее состав входят 147 институтов стран постсоветского пространства. Что касается Беларуси, то она представлена университетом информатики и радиоэлектроники, национальным техническим университетом, Брестским техническим университетом, Гомельским техническим университетом имени Сухого, Гродненским вузом имени Янки Купалы и, наконец, Белорусско-Российским университетом.

Кстати, и в этом году в университете появились новые специальности. В частности, в Могилеве начали "готовить гуманитариев по направлению "зарубежное регионоведение", а через год запланировано открыть специальности физико-математической направленности.

Вуз динамично развивается, с гордостью констатировал его руководитель и пояснил, что ежегодно добавляется прием на две-три новые специальности. На первой ступени образования, уточнил он, уже открыто 26 направлений.

Поздравляя студентов и педагогов с началом учебного процесса, заместитель губернатора области Руслан Страхар особо отметил значение качественного образования. Важно, сказал он, "чтобы все высшие заведения готовили первоклассных специалистов и соединяли в своей работе науку, обучение и производство. От того, кем ребята станут в будущем, какое образование они получат, зависит будущее Беларуси".