Депутатов британской палаты общин обяжут пройти тренинг по избавлению от "бессознательной" расовой предвзятости. Кроме того, в стенах парламента заработала специальная группа по борьбе с расизмом пишет газета The Times. Причина: многочисленные жалобы со стороны небелых сотрудников на постоянные притеснения, неподобающие комментарии, запреты находиться в определенных частях здания и даже сексуальные домогательства.

Подобный тренинг в британском парламенте существует еще с 2016 года, но проводили его только для персонала. Теперь решили взяться за депутатов. Возможно, толчком к этому послужило расследование парламентской группы Parlireach, результаты которого показали: руководители зачастую неправильно произносят имена сотрудников из числа этнических меньшинств, путают их между собой. Кроме того, у таких работников гораздо чаще проверяют пропуска. А может быть, таким образом палата общин последовала примеру лейбористов, чей лидер Кейр Стармер еще в июле объявил о создании аналогичного тренинга для своих партийных сотрудников, напоминает газета Daily Mail.